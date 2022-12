Komentář: Kdo bude „nový Mynář“? Kandidáti dluží odpověď

V této věci je zatím plně transparentní jen jediný kandidát, a tím je Andrej Babiš. Loajální spolupracovníky, jimiž je obklopen, za ta léta celkem známe, a tak nepřekvapí, že podle ankety serveru Aktuálně.cz by se kancléřkou měla stát schopná dlouholetá šéfka Babišova premiérského kabinetu a také někdejší pověřená ředitelka Úřadu vlády Tünde Bartha. Za mluvčího by si Babiš vzal Vladimíra Vořechovského, věrného mluvčího hnutí ANO a v době Babišova premiérství také vlády.

Byznys v Lánské oboře. Rituální pálení červených trenek. Nedůstojné spory o bezpečnostní opatření na Hradě. Nebetyčně trapná komunikace v době Zemanovy nemoci. Předcházející neschopnost stát churavému prezidentovi po boku a přesvědčit jej o nutnosti řešení evidentně se zhoršujících zdravotních problémů. Sestavování seznamů médií, na jejichž dotazy se neodpovídá. A v neposlední řadě absurdní divadlo kolem Mynářovy bezpečnostní prověrky, na jejímž získání měla záviset jeho funkce, ale nakonec se ukázalo, že nezávisí. To všechno bylo strašlivé a jasně to ukázalo, jak moc na osobě prezidentského kancléře záleží.

A to vůbec nemluvíme o fenoménu Martina Nejedlého, velkého přítele Vratislava Mynáře (a asi i prezidenta Zemana), muže s evidentní vazbou na ruský byznys, který bez jakékoli funkce získal na Hradě vlastní kancelář a základnu pro své byznysové aktivity. Tady by stačilo prosté ujištění, že žádný takový „neformální poradce“ se prostě v hradních zdech už nikdy neobjeví.

Ale osobnost kancléře, ta je opravdu důležitá. Hned nadvakrát. Jak už jsme zmínili, kancléř sedí na 400milionovém rozpočtu, to je víc, než má k dispozici třeba antimonopolní nebo Národní bezpečnostní úřad. Co je ale ještě důležitější, osoba kancléře v mnoha ohledech spoluvytváří celkový obraz prezidentství i samotného prezidenta. Platilo to u Medka i u Weigla a stonásob to platilo u Mynáře. Každý kandidát, který se uchází o nejvyšší ústavní funkci, informaci o jménech možných adeptů na kancléřskou židli dluží.