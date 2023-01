Komentář: Konec Babišovy éry? Ani zdaleka

Premiér Petr Fiala reagoval na přesvědčivou výhru Petra Pavla v prezidentské volbě slovy o tom, že „jsme svědky začátku konce“ éry Andreje Babiše v české politice. Je to parádní příklad rčení, podle nějž je přání otcem myšlenky.

Ano, Andrej Babiš v prezidentské volbě prohrál. Významně. Nikoli sice o „psychologický“ milion hlasů, ale chybělo málo. Pořád je to největší rozdíl v krátkých dějinách české přímé volby prezidenta.

To Babiše i jeho podporovatele nepochybně bolí. Znamená to ale, že vidíme začátek konce babišovské éry v české politice, jak tvrdí úřadující premiér? To opravdu ne.