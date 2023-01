Komentář: Pavlův triumf. Je nejvyšší čas podat si ruce

Druhé kolo prezidentských voleb jasně vyhrál Petr Pavel. Pro jistotu by bylo lepší neříkat, že vyhrál „drtivě“ – abychom nepřispívali k tomu, že si to někdo začne vykládat až příliš doslova. Nejde o „rozdrcení“ poraženého finalisty Andrej Babiše, natož té voličské menšiny, která se rozhodla dát svůj hlas jemu.

Vítězství je výrazné a přesvědčivé. A tím spíš je potřeba myslet na smír. Otevírá se příležitost rehabilitovat politiku jako prostor spolupráce a vzájemného uznání. A totéž promítnout i do společenského dialogu.

To je povzbudivé zjištění: vždyť prezident je právě tím, kdo má hodnoty v popisu práce, ze všech politiků nejvíc. Jestli to vycítila většina voličů, znamená to, že docela dobře rozumíme, k čemu je nám prezident dobrý.