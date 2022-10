Komentář: Volný pád Karla Janečka

Málokdo toho pro zisk vysněného prezidentského mandátu udělal tolik jako matematik a podnikatel Karel Janeček. Nejdřív se několik let v kuse snažil zaujmout coby bojovník proti korupci, který do veřejného prostoru načas vnesl až mystické slovo „zlojed“ a pomocí matematiky a cizích slov prostému lidu vysvětloval, že psychopaty z politiky nám pomůže vymést jakási Pozitivní revoluce, kterou musíme sice nastartovat my všichni společně, ale bez něj coby vedoucí osobnosti by se neobešla.

Rozpaky, kritika ani pohoršení, které Janečkovy stále častější veřejné aktivity začaly vzbuzovat, ale miliardáře nezabrzdily. Spíše naopak. S vervou se vrhl do prezidentské kampaně s cílem nasbírat mezi lidmi padesát tisíc podpisů na podporu své kandidatury. Jeho prezidentská cesta měla několik zastavení: od masivní outdoorové kampaně Tohle jsme my, která ze všeho nejvíc připomínala reklamu na oblečení pro vyšší střední třídu, přes prezentaci Kdo je Karel, kde se matematik a podnikatel představoval občanům republiky, až k ostrému startu kampaně s originálním názvem Tohle je Karel, v níž sám sebe prezentoval coby renesančního člověka – sportovce připraveného vést zemi.

Neotřelé pak bylo i samotné zahájení kampaně. A to hlavně proto, že se odehrávalo v metaverzu , internetu budoucnosti, v němž (krom jiného) Karel Janeček ukázal, že umí i létat. „Karel bude v metaverzu pravidelně přítomen v naplánovaných časech a bude k dispozici všem, kteří za ním chtějí přijít a na cokoliv se ho zeptat. Ti, kdo ho navštíví, budou mít možnost spoluprožít významné milníky Karlova dosavadního života,“ lákala potenciální voličstvo jeho mluvčí. Jak to dopadlo, jsme si mohli ověřit před časem.

Někdo by si i řekl, že vyslovená nepodpora by mohla Janečka varovat. Možná snad i navést k tomu, aby svou kandidaturu vzdal a přiznal si, že na to, aby se mohl vůbec ucházet o místo v prezidentské kampani, jednoduše nemá. To se nestalo. Rozhodl se, že se odradit nenechá, a když to nevyšlo s figurou občanského kandidáta, zkusí na svou stranu dostat alespoň tu desítku senátorů, nutných ke kandidatuře samotné. Jako první potenciální podpůrkyni si nevybral nikoho menšího než nově zvolenou senátorku, dezinformátorku a obskurní postavu covidového a bohužel i válečného dění Janu Zwyrtek Hamplovou. Tu sám označuje za „statečnou bojovnici“.