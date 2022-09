Janeček zahájil kampaň ve virtuální realitě. Novináře nechal venku

Zástupce médií si kvůli tomu svolal do pražského centra virtuální reality. Při našem příchodu se na obrazovce za pódiem promítá zatím jen fotka Karla Janečka v nadživotní velikosti, vedle níž stojí kandidátovo virtuální já. To se neustále ošívá, rozhlíží a občas zamává směrem k fotografii. Připomíná při tom postavičky z oblíbené počítačové hry simulující běžný život. I ty se při nečinnosti ošívají podobně.

Přítomní novináři bohužel helmy nedostanou, a tak se musí spokojit s pohledem na Karla Janečka z masa a kostí, kterak chvílemi dělá zvláštní pohyby. A také jak se šťastně směje něčemu, co se mu promítá do brýlí.

Na závěr konference také ukáže, že v jeho virtuálním světě se dá létat. Tedy, vznáší se jen virtuální Karel Janeček, ten pravý stojí na pódiu s roztaženýma rukama, pohybuje se a do toho spokojeně mručí. Pak vyzve přítomné novináře, že po tiskovce si to mohou také vyzkoušet.

Na virtuální realitě se mu prý líbí, že je to originální. „A to je můj styl. Určitě si všimnete, že v mnoha věcech jsem velmi originální,“ pokračuje s tím, že pokud by se stal prezidentem, pro mladší lidi a technologické nadšence by ve virtuální realitě i částečně úřadoval.

Do sběru podpisů se hodlá intenzivně pustit po komunálních volbách. Kolik jich nasbíral doposud, neví. „Já to nesleduju. V první části jsem se na podpisy nesoustředil. První fáze byla strategie šoku, překvapení, podivnosti a zvýšení pozornosti, byť třeba mírně negativní,“ nechal se slyšet.

„Budoucnost je v metaverzu, je to nevyhnutelné. Je to příští říše pro socializaci lidské rasy. Je to místo, kde můžou dělat, co chtějí, tvořit, dělat svět lepším místem, kde je nesleduje vláda a do ničeho jim nemluví,“ prohlásil Gindi.