Babiš kvůli zákonu změnil polep karavanu

„Je to proto, abychom vyhověli zákonu. Hnutí ANO aktuálně vede kampaň do podzimních voleb a cesty pana předsedy a jeho místopředsedů po Česku jsou její součástí,“ uvedl Babišův mluvčí Vladimír Vořechovský.

Popřel, že by se tím hnutí chtělo vyhnout započítání turné do prezidentských voleb. „Na prezidenta pan Babiš nekandiduje, kdyby se tak rozhodl a oznámil to, vše zpětně doúčtujeme podle všech zákonných požadavků,“ dodal mluvčí.