„Mohli to udělat tiše.“ Vondrák a Macura jsou sami, zní z místního ANO

Hejtman a poslanec Ivo Vondrák (ANO) ale po prvním volebním víkendu zopakoval, že on bude volit Petra Pavla i v druhém kole, a po sobotní tiskové konferenci zvažuje, že by hnutí v budoucnu mohl i opustit.

On v tom však nevidí důvod k odchodu z hnutí. „To není na pořadu dne,“ uvedl na dotaz, zda neuvažuje jako jeho kolega z hejtmanství, že by mohl v budoucnu hnutí opustit.

„Mohli to udělat tiše. Za Frýdek-Místek jsem neslyšel, že by se k nim někdo přidával,“ řekl Seznam Zprávám předseda okresní stranické buňky Petr Jakubek. Andrej Babiš v někdejším frýdeckomísteckém okrese získal 40 procent hlasů, Petr Pavel pak 29,6 procenta.

Obdobně mluví i šéf ANO na Karvinsku Lukáš Oprachalský. „U nás má podporu Andrej Babiš,“ řekl Seznam Zprávám a poukázal na místní Babišovy výsledky. Šéf hnutí ANO by zde se ziskem 53,5 procenta hlasů druhé kolo voleb ani nepotřeboval. Petr Pavel zde získal jen 23 procent hlasů.

Oprachalský pak tvrdí, že mu to, že některý ze straníků jde volit jiného kandidáta, v důsledku nevadí. „Ale představte si, že jste manažer Škodovky a vychvalujete Hyundai,“ uvedl k tomu.

Na severu Moravy se stal vítězem i z pohledu všech okresů – tedy včetně Ostravy-město, kde Babiš vyhrál nad Pavlem poměrem 44:30,32 procenta. V rámci okresu Ostrava-město jsou pak pouze dvě města, kde se Pavlovi podařilo získat více hlasů. V Klimkovicích uspěl poměrem 36,72:35,77 procenta a ve Vřesině to bylo 35,45:34,52 procenta.

A ještě jedna zajímavost: Babiš jako jediný kandidát získal v jednom z okrsků 100 procent hlasů. Konkrétně se jedná o okrsek 19003 ve Slezské Ostravě, kde však přišli do volební místnosti pouze tři lidé a všichni mu tedy dali svůj hlas. O tomto okrsku psali Seznam Zprávy loni na podzim, kdy se pro změnu „zapsal do historie“ tím, že tam nepřišel k urně v komunálních volbách jediný volič. S nízkou volební účastí se tam potýkají dlouhodobě, prezidentské volby to jen potvrdily.