Prezidentské volby od roku 2013: jak se přelévala přízeň voličů

Seznam Zprávy zmapovaly v podrobné analýze výsledky obou prezidentských voleb a přinášejí podrobnou analýzu jak voleb předchozích (prezidentských i sněmovních), tak rozbor volby, co přijde v lednu 2023. Máme totiž dost indicií na to, abychom mohli odhadnout, jak se budou chovat voliči v různých oblastech Čech, Moravy a Slezska. Můžete si to zkusit v závěru článku.