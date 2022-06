Prezidentský model: Největší podporu má stále Babiš, poskočil Středula

„Oproti minulému šetření si mírně polepšil a je to pravděpodobně důsledek intenzivní kontaktní kampaně,“ uvádí výzkumníci.

Na druhém místě by skončil generál ve výslužbě Petr Pavel (19,5 %).

Odborového předáka Josefa Středulu, který skončil třetí, by volilo 7,5 procenta lidí. „Může to být způsobeno podporou od prezidenta Miloše Zemana a silnějším zviditelněním v médiích,“ uvádí Median, podle níž má ale Středula nízký volební potenciál.

Až za nimi skončili senátoři Pavel Fischer (6,5 %) a Marek Hilšer (5 %), miliardář Karel Janeček (4 %) či ekonomka Danuše Nerudová (3,5 %), která oznámila kandidaturu začátkem týdne.

Volební potenciál

Babiš s Pavlem mají podle Medianu i největší volební potenciál, a to 34,5 %, respektive 28,9 %. Zatímco expremiér má nejvyšší podporu mezi lidmi ve věku 65 let a více (45,8 %), někdejší voják především mezi těmi ve věku 25 až 34 let (33,8 %).

Prezidentských voleb by se v květnu určitě zúčastnilo 70 procent dotázaných, do volebních místností by naopak s jistotou nedorazila desetina lidí.