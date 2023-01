Sociolog: Babiš má nejvíc voličů nerozhodnutých, zda půjdou volit

„Nemám to v číslech, ale pocitem očekávám, že Andrej Babiš po tomhle bude mít lehce nad 30 procenty a postoupí do druhého kola,“ říká Herzmann. Podle něj nyní Babišovi bude jen stačit nahlas klást otázku: „Tak kdo měl pravdu?“

I podle spoluautora průzkumu Ivana Cukera může pondělní rozhodnutí městského soudu zamávat podílem voličů Andreje Babiše, kteří ještě nemají jasno v tom, zda půjdou k volbám. „Tyto lidi to může podpořit k tomu, aby šli k volbám. U skalních příznivců Andreje Babiše rozsudek mít vliv nebude, ti by k volbám šli i v případě odsouzení,“ uvedl.

Lidí, kteří by chtěli volit Andreje Babiše, ale ještě nejsou rozhodnuti, zda k volbám nakonec půjdou, je zhruba 15 procent. To je nejvíc z hlavní trojice kandidátů.

Podle jeho názoru proto teď oba kandidáti shodí rukavice a o poperou se o postup do druhého kola. Jeho slova potvrdila svými činy i Nerudová, která s novým týdnem zapomněla na svá slova o pozitivní kampani a tvrdě se pustila do Pavla.

„Pan Pavel by si mě na Hrad vzal jako účetní. Na podobné ponižování od mužů jsou u nás ženy bohužel zvyklé. Tak já tedy spočítám, co mohou volby přinést. Nemít za prezidenta bývalého kariérního komunistu, agenta, rozvědčíka nebo lháře. Nemít za prezidenta oligarchu,“ napsala na twitter poté, co Pavel uvedl, že by na Hradě využil jejích zkušeností expertky na účetnictví.