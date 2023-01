Tolik strachu ještě nikdo nepoužil, říká šéf spolku, který vyloučil Prchala

Sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic (ADC) vyloučilo ze svých řad Marka Prchala, člena marketingového týmu expremiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

Jak už Seznam Zprávy informovaly, spolek k takovému kroku přistoupil poprvé ve své třicetileté historii.

„Používat, a k tomu ještě zcela bezostyšně a účelově, marketing a reklamu k šíření lží, strachu a štěpení společnosti je nejenom amorální, ale zároveň i nebezpečné pro budoucí směřování oboru,“ uvedli v prohlášení marketingoví specialisté.

Předseda ADC David Suda v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, proč kampaň, kterou vede tým Andreje Babiše, „odskákal“ zrovna Marek Prchal, ale i to, jak bude vznikat nový etický kodex klubu.

V tiskové zprávě píšete, že jste o členství Marka Prchala diskutovali už několikrát. Proč jste ho vyhodili právě teď, těsně před hlasováním o novém prezidentovi?

Já jsem předsedou klubu čtyři roky a téma to bylo ještě za předchozího předsedy. Rozhodně bych napočítal tři členské schůze, kde se ten bod vytáhnul. Skoro nám už přišlo zábavné.

Byl to takový kolorit: zase budeme vyhazovat Marka Prchala. Ale předtím ty debaty vždycky dopadly tak, že nebyly jednoznačné. Teď vyšlo druhé kolo kampaně prezidentských voleb Andreje Babiše, a to vyvolalo tuto vlnu znovu.

Proč tentokrát převážil názor Marka Prchala vyhodit?

Reagujeme podle stanov. Povinností člena klubu ADC je zachovat dobré jméno spolku. V souvislosti s touto prezidentskou volbou členové říkali, že už je to moc, že nechtějí být v klubu s takovýmto člověkem. Byly slyšet i hlasy lidí zvenku, kteří klub označovali v komentářích a říkali: „Jak to, že ten člověk ještě je členem?“

Kdy konkrétně podle vás byla překročena hranice?

Ta kampaň pracuje se strachem a používáním nepravdivých informací, které budí strach ve společnosti. To tady doposud nikdo v takové míře nepoužil, je to nová věc. Navíc je tam velké množství dezinformací.

Miloš Zeman přeci strašil migranty, jeho kampaň dokonce zkoumal soud…

Ale my to řešíme především v souvislosti s tím, že se to týká jednoho ze členů našeho klubu. Vznikli jsme tak, že jsme chtěli oceňovat ty nejlepší práce. Nechtěli jsme se rozčilovat nad reklamami, které překračují nějaké hranice.

Prostě jsme před 30 lety chtěli oceňovat ty nejlepší. A teď najednou politická reklama udělala takovýto krok, a zároveň jeden z členů je s tou kampaní spojován.

Jak tedy budete reagovat?

V první řadě jsme se téměř jednohlasně rozhodli, že se s tímto členem rozloučíme. Následně se pokusíme složit tým, který zkusí definovat nějaký kodex politické reklamy. Ozvala se nám třeba jedna univerzita, katedra politologie, že nám s tím pomohou. Z toho mám radost. Pokusíme se k tomu tématu nějak postavit.

Kolik členů klub v současnosti má?

Když jsem začínal, bylo to lehce přes 60 a vyrostlo to, myslím, o nějakých dalších 20.

A kolik z nich se věnuje politickému marketingu? Podle webu tam není žádný jiný člen marketingového týmu Andreje Babiše. Jsou v klubu i další političtí marketéři?

I tahle otázka – zda v týmu Andreje Babiše pracuje někdo další – včera na schůzi od jednoho člena padla. My to nevíme. Pokud to někdo dělá a nepřiznává to, dělá to potajmu. Obecně jsou členy klubu lidé, kteří mají zkušenosti s politickými kampaněmi, to určitě ano. Není jich valná většina, je to pár specialistů, kteří se podíleli na politických kampaních.

Marek Prchal, pokud je mi známo, má na starosti především sociální sítě Andreje Babiše. Za konkrétními slogany můžou stát třeba Petr Topinka nebo možná Alexander Braun. Vy víte, jakou roli v tom přesně hraje Marek Prchal?

V komerční komunikaci je zpravidla napsáno, která agentura nebo jaký tým za tím stojí, protože většinou jsou na to hrdí. Tady žádné dohledatelné zdroje nejsou. Pouze víme, že je členem marketingového týmu Andreje Babiše.

Řešíme členství člověka, který je součástí té kampaně, ale nevíme přesně, jakou roli v ní hraje – jestli píše posty nebo co dělá. Každopádně je ale jeho účast diskutabilní v rámci dodržování dobrého jména toho spolku.

V prvním kroku byl vyzván k dobrovolné rezignaci na základě toho, že nedodržuje tu povinnost. Odmítl vystoupit dobrovolně, proto jsme svolali členskou schůzi, na které byl vyloučen. Nezkoumáme, jestli porušil zákon. Máme nějaké stanovy a zrovna tento bod řeší rozhodnutí dvoutřetinové většiny členů klubu.

Co má obsahovat nový kodex?

Měl by se pokusit načrtnout, jaká politická reklama by už neměla být a kdy překračuje nějaké meze. Nedovedu přesně říct, co konkrétně v něm bude. Pokud teď všichni členové ADC označí za neetickou tuhle kampaň, tak by kodex měl například specifikovat v obecné rovině, co kampaň tohoto typu překročila.

Nejsme žádný zákonodárný spolek, jsme spolek reklamních profesionálů, ale věříme, že ten hlas by mohl být slyšet. Mám velkou radost z toho, že i přesto, že to rozhodnutí padlo včera večer, vyvolalo tak velký zájem. Nevnímali jsme se jako celospolečenský klub. Když se zeptáte, co je ADC, lidé vůbec nebudou tušit. Jsme hodně úzce profilovaný klub, takže budu rád, když ten projekt vznikne.