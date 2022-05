Velkého sponzora zatím nemám, říká Zima o kandidatuře na Hrad

Čechům se představil nový kandidát na úřad prezidenta. Desátým potvrzeným kandidátem je bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. O lékaři a akademikovi se jako o možném kandidátovi na hlavu státu hovořilo už v loňském roce, kdy končil v čele univerzity.

Po nejasnostech s financováním některých aktivit univerzity ze strany Číny a poté, co začátkem roku 2021 s velmi těžkým průběhem prodělal onemocnění covid-19, které předtím zlehčoval, se stáhl do ústraní. Kandidaturu proto dnes oznámil poněkud překvapivě. „Chci být kandidátem zdravého rozumu, který bude lidi spojovat,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Máte pro kandidaturu podpisy poslanců, senátorů, nebo chcete kandidaturu podpořit podpisy občanů?

Budu se obracet na občany naší země a budu se snažit získat potřebných 50 tisíc podpisů. S politiky samozřejmě jednám, ale chci se obrátit na spoluobčany.

Posbírat 50 tisíc ověřených podpisů není nic jednoduchého, jak se už v minulosti někteří kandidáti přesvědčili. Říkáte, že s politiky jednáte. Máte u nich tedy domluvenou jakousi záchrannou síť, kdyby podpisů občanů nebylo dost?

Záchrannou síť nemám. A i poslanci a senátoři jsou občané české země. Je to otázka. Je tam řada slušných lidí, kterých si vážím.

Ano, občany sice také jsou, ale poslanecký nebo senátorský podpis je de facto 2,5 tisíce respektive 5 tisíc podpisů občanských…

Ale mojí primární snahou je obrátit se na občany české země, moravské země, Slezska a národů a národností, které u náš žijí a mají české občanství. Protože volba prezidenta je dána do rukou občanů, nikoliv politiků.

Jaký kandidát budete?

Kandidát zdravého rozumu. Prezident by měl býti určitým svorníkem mezi lidmi a neměl by lidi rozdělovat. Naopak, teď, když je naše země hodně rozdělovaná politiky, by se je měl snažit spojovat.

To máte velkou konkurenci, protože takhle hovoří hodně vašich protikandidátů…

O konkurenci to je pravda, ale u některých lidí si to neumím tak dobře přestavit.

Jak budete kampaň financovat?

V tuto chvíli do kandidatury vkládám vlastní prostředky. A v následujících dnech budu otevírat transparentní účet a budu se obracet na spoluobčany, přátele, známé, ale i společnosti, které mě budou chtít podpořit.

Máte představu, s jak velkým rozpočtem chcete kandidovat?

To je strašně obtížné odpovědět. To je jako kdybyste se mě v lednu zeptala, kolik bude v červnu stát chleba. Ale samozřejmě to jsou desítky milionů korun. Každý kandidát musí dodržet zákonný limit.

Komunikujete už s nějakým výraznějším sponzorem?

Komunikuju s řadou lidí, i s podnikateli, ale žádného významného sponzora, který už by primárně řekl, že mě podpoří, v tuto chvíli nemám.

Koho jste třeba oslovil?

Chci, aby to byli lidé, kteří zejména prospívají rozkvětu české země a přinášejí potřebné věci pro to, co je mým hlavním cílem. Tedy aby naše země byla spokojená, bezpečná, bez extrémů a ne tak rozdělená jako dnes.

Můžete takové lidi vyjmenovat?

V tuto chvíli ne, teď si to hradím z vlastních prostředků.

Máte už vybraný tým spolupracovníků?

Mám některé kolegy a přátele, které znám, kteří mi pomáhají.

A kdo to je?