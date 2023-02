Výsledek voleb oznámili za pár minut. „Věděli jsme, že je náš model přesný“

Upřímně - nebyla. Věděli jsme s Michalem Škopem, že model, na němž predikce stojí, je opravdu přesný. A vyzkoušeli jsme ho hodně poctivě: Nasimulovali jsme průběhy předchozích voleb z otevřených dat ČSÚ a predikce vycházela naprosto přesně - jak pro prezidentské volby 2018, tak pro sněmovní 2021. Pro zajímavost, kdybychom ji v této podobě nasadili v prezidentské volbě 2018, přesný výsledek duelu Zeman–Drahoš bychom také věděli během pár minut. Výsledek tehdejších kandidátů byl velmi těsný a lišil se jen o necelé tři procentní body, takže by predikce byla jen o pár minut napínavější než letos.

Druhé kolo 2023 bylo relativně snadné, volební zisky se ve finále lišily o 16 procentních bodů a vítěze šlo určit v podstatě od začátku sčítání. Jediné, na čem to mohlo ztroskotat, bylo online načítání dat ze statistického úřadu. Ale i to jsme měli zajištěné ze dvou zdrojů, kdyby jeden vypadl.

Výpočet předpovědi jsme měli nejpřesnější a nejrychlejší už v prvním kole prezidentské volby. Poprvé jsme ji nasadili při komunálních volbách 2022 - pro patnáct největších českých měst. Model zafungoval naprosto výborně, znali jsme složení městských zastupitelstev o mnoho hodin dřív, než byly sečteny oficiální výsledky. Věděli jsme například o tři hodiny dřív, než to bylo jasné ze sčítání hlasů, že na pražském magistrátu zasednou také tři zastupitelé za uskupení SPD, Trikolora a PES.

V Praze zbývá rozdělit 5 ze 65 křesel na magistrátu. SPOLU jich mají jistých 18 ANO 14 Piráti 13 PRAHA SOBĚ 10 STAN 5 Co není moc vidět, ale může se ještě projevit: v závěru vykukuje SPD+Trikolora. Není vyloučeno, že z těch 5 zatím nepřidělených křesel připadnou 3 právě jim.

Záleží, na co se ptáme. Dá se to ukázat na příkladu minulých voleb, kdy jedna z otázek zněla, jestli koalice Spolu a Piráti plus STAN dají dohromady „stojedničku“ ve Sněmovně. Když jsme model testovali, použili jsme k tomu právě i open data ze sněmovních voleb a změřili, v kolik hodin bychom věděli, kdo bude mít šanci sestavit vládní koalici.