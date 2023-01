Výsledky voleb a souboj před druhým kolem pohledem čtenářů Seznam Zpráv

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuzí u článků o výsledcích 1. kola prezidentských voleb.

Marta Hánová: Andreji Babišovi ten mír vydržel jen do druhé věty na tiskovce. A pak začal pálit ostrými z hnojometu. Osobně bych chtěla prezidenta bez komunistické minulosti, kliďase, nestraníka, Pavla jsem v prvním kole nevolila, ale pro druhé kolo můj hlas má. I když byl v KSČ, ale to mu odpustím. A za posledních 30 let dobře sloužil vlasti, dostal četná vyznamenání. Petr Pavel má nyní trvalé bydliště v Černoučku, kde získal 81,61 procenta. Andrej Babiš v domovských Průhonicích získal 26,68 procenta.

Šárka Kočová: Projevem, který Babiš předvedl, si asi moc nepomohl, to je pravda. Asi jediní dva lidé z mého okolí, kteří ho včera volili, už mu to podruhé prý nehodí. Já Pavla nevolila, nadšená z něj nejsem, ale člověku, který si říká svým vyjadřováním o zbavení svéprávnosti, to prostě hodit nemůžu.

Tomáš Hora: Babiš podobně jako většina úspěšných levicových kandidátů v minulosti sází na to, že levicoví voliči preferují silně až hulvátsky vystupující kandidáty, protože mají pocit, že jen takový politik se za ně opravdu pere. Stačí se podívat na volební preference ČSSD v čase, v době, kdy ji vedli hulvátsky vystupující kandidáti, měli vysoké preference (Zeman, Paroubek), naopak v době, kdy ČSSD vedli slušnější politici (Špidla, Sobotka, Hamáček), ztráceli voliči ČSSD ve stranu důvěru a přecházeli k jiným stranám, kde byl hulvátštější politik (Dělnická strana, SPD, ANO). Konečně i KSČM propadla ve volbách až v době, kdy se do čela dostali umírněnější komunisté (Filip). Volby budou tedy o dvou věcech, jednak o tom, jakou míru hulvátství jsou ochotni voliči Babiše ještě tolerovat a jak se tímto hulvátstvím nechají odradit, nebo naopak aktivovat ostatní voliči.

Jiří Hájek: Dočkáme se někdy kandidátů, na které se nebude moct hledat špína z let před rokem 1989? Takto je to opět volba jen menšího zla. Oba finalisté mají skvrnky z let, kdy tu vládli komunisté. Jeden dokázal vybudovat Agrofert, který přerostl našim politikům přes hlavu, a druhý dokázal udělat obdivuhodnou vojenskou kariéru, kterou završil ve službách v NATO. Jak jeden, tak druhý by si zasloužil klidný důchod a občané by si zasloužili prezidenta bez komunistické minulosti. Tak snad v příští volbě se už konečně dočkáme.

Miroslav Šilhavý: Voják je připravován na válku, aby uměl zachovat mír. Andrej Babiš neuměl bojovat ani s virem, způsobil chaos, který neměl v Evropě obdoby. Andrej Babiš nemá kde brát další voliče. Nějakou hrstičku nabere ještě od Bašty, ale tím vyčerpá maximum. Snahou Andreje Babiše bude znechutit voliče P. Pavla, D. Nerudové, P. Fischera, aby nešli k volbám. To je jediná strategie, kterou může zvolit. Dvakrát se totéž podařilo Miloši Zemanovi. Andrej Babiš také hraje velkou faleš o tom, že je v Evropě respektovaný politik. Není to pravda. Politici se scházejí, s kýmkoliv je to prospěšné, a Andrej Babiš a jeho ANO roky v EU hlasuje proevropsky s E. Macronem. To je jediný důvod, proč má dveře otevřené. Své doby, než se definitivně zbláznil, měl otevřené dveře i Miloš Zeman. Není důvod si myslet, že by měl Petr Pavel dveře zavřené. Volba Petra Pavla ušpiněného spoluprací s bolševikem je nesnadná. Kdyby byl rozumný výběr, ani bych o něm neuvažoval. Andrej Babiš je ale tak výrazně špatný kandidát, že dává smysl se zvednout a jít volit proti němu. Řeči o míru jsou hloupost. Mír si přejeme všichni, bez rozdílu. Lišíme se jen v tom, jestli chceme mír i za cenu kapitulace (1938, 1968), nebo jestli jsme ochotní pro mír i něco obětovat. Vladimir Putin si dělá legraci z celého světa, k jednání ho nepřiměl Macron, Biden, Scholz, Si Ťin-pching, Erdogan. Takže uvažujme: Má Babiš na mysli mír jako skutečný mír, nebo spíš hovoří o té kapitulaci? Jaká je pravděpodobnost, že český prezident zajistí mír, který zbytek světa zajistit nedokázal?

Jakub Kolář: Já bych to (Babišův projev na tiskové konferenci - pozn. red.) nepodceňoval. Forma sice byla hrozná, ale v podstatě shrnul to, co na Pavlovi některý lidem vadí - komunistický kádr, rozumí jenom armádě, nulové zkušenosti s politikou, sám v podstatě nemá na nic názor a působí jako loutka někoho vzadu.

Jan Masek: Každý voják, který někdy reálné bojoval, což je případ i pana Pavla, moc dobře ví, co válka obnáší, a rozhodně se tomu chce vyhnout. Na druhou stranu pokud není vyhnutí a k válce dojde, tak nezpanikaří a ví, jak se k tomu postavit. Na rozdíl od tzv. profesionálních politiků.

Jaroslav Wollmann: Jedno je jisté, Babiš tuto společnost rozdělil na dva téměř nesmiřitelné tábory, které div, že spolu neválčí. Pavel se snaží a bude snažit národ spojovat. Z tohoto úhlu pohledu je Babiš ten, kdo rozpoutává válku a Pavel tím, kdo se snaží o mír.

Pavel Bříza: Všechny voliče Nerudové, Fischera a Hilšera Pavel samozřejmě nedostane. Vždyť to nemá logiku. Vyberu si, že si půjdu koupit modrý kabát, oni ho nemají, tak si přece nepůjdu koupit hnědou bundu jen proto, že mi to někdo poradí na tiskové konferenci.

Vladan Ševčík: Proč to v příštím kole dám panu Pavlovi, přestože jsem ho v prvním nevolil? Protože je to slušný člověk a opravdu nerad bych se díval v pořadí na třetího odloženého zahořklého premiéra ČR, který si vyřizuje účty přes prezidentský post se svými politickými soky z Parlamentu.

Zdeněk Sýkora: Babiš má pravdu, že neprohrál soud o StB, pouze musí žalovat někoho jiného. A výsledek s Čapím hnízdem jim dá za pravdu, že to na něj ušili. Je jedno, že tam je spousta nepřímých důkazu. Pokud se nechá Pavel vtáhnout do takové přestřelky, tak to nemusí dopadnout dobře. Pokud to ustojí, tak Babiš nebude mít šanci. Babišův projev byl děsný, ale přesně cílený.