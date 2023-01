Vysoká volební účast je spíš problém než velké vítězství, míní politolog

„Velmi překvapující byla vysoká účast už v prvním kole, to jsme nečekali. Tam to bylo dáno tím, že kampaň byla silně mobilizační zejména na straně Andreje Babiše. Ukazovaly to i geografické analýzy volební podpory. V tu chvíli jsme si mysleli, že je to téměř na maximu, které se dá získat,“ říká politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci.