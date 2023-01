Schillerová: Třetí prohra? Jdete zostra. Já to vidím jako nevýhru

Je to náš nejlepší výsledek, vyzdvihuje Alena Schillerová na prohře Andreje Babiše to pozitivní. Prezidentský kandidát hnutí ANO získal 2 400 271 hlasů. To považuje za ohromný úspěch a doufá, že ho hnutí přetaví ve vítězství v dalších volbách.

Sama by si přála, aby nyní Babiš pokračoval v roli předsedy hnutí. Zda zůstane i poslancem, neví. Na otázku jasně neodpověděl na tiskové konferenci ani Babiš. Jasněji bude podle Schillerové 8. února, kdy se sejde předsednictvo ANO.

To by se mohlo rozhodnout i o osudu hejtmana Ivo Vondráka nebo ostravského primátora Tomáše Macury, kteří Babiše během prezidentské kampaně kritizovali a dokonce volili jeho soupeře Petra Pavla.

Kdo nese odpovědnost za to, že to je pro ANO třetí prohra v řadě?

Vy jdete zostra. Když se dívám, dostali jsme 2,4 milionu hlasů. Myslím si tedy, že to není špatný výsledek pro ANO, ne? Hnutí nikdy nezískalo takový výsledek za celých 11 let, co je na politické scéně.

Použiju slova Václava Klause, miluju jeho označení nevýhra. Je to určitě nevýhra, sluší se blahopřát vítězi panu Petru Pavlovi, popřát mu, aby dodržel to, co slíbil, že bude sjednocovat národ. Určitě vyhrál velkým náskokem, to všechno uznávám.

Znovu ale říkám – 2,4 milionu lidí volilo Andreje Babiše, protože pro ně znamená naději. A myslím si, že vyjádřili nespokojenost s touto vládou.

Výherce je ale pouze jeden. Pro Andreje Babiše ani hnutí ANO to úspěch není. Asi byste byli spokojenější, kdybyste uspěli?

Vždycky jste spokojenější, když ty volby vyhrajete. Nestěžuju si, nefňukám, to chci podtrhnout. Ale musíme si uvědomit, že se tady strany spojily do koalic, byť to umožňuje náš systém. Samostatně by zatím ANO neměl nikdo potenciál porazit. Ale i s tím musíme pracovat.

Když to sečtete, tak pětikoalice nedostala ani dohromady tady ten výsledek (v posledních poslaneckých volbách). Takže za nás je to obrovská výzva do budoucna a my chceme zabojovat o ty hlasy i v dalších volbách a přetavit to ve vítězství, abychom vyhráli jak krajské, tak evropské, tak parlamentní.

Jak vnímáte osobně to, že prezidentský duel Andreji Babišovi nevyšel?

Beru to tak, jak to je, nějak se z toho nehroutím. Děkuju moc našim voličům, kteří nám zůstali věrní. Děkuji za to obrovské číslo. Přijímám to s respektem a znovu opakuju, že my musíme být hlasem těchto nespokojených občanů.

Nebyla kampaň přehnaná?

My si to vyhodnotíme, máme 8. února předsednictvo, kde si to rozebereme. Mám k tomu samozřejmě nějaké věci, které chci říct, ale řeknu je kolegům na uzavřeném jednání. Nebudu to vzkazovat přes média.

Jsou na místě nějaké personální změny v ANO?

Máme za rok a půl sněm, takže do té doby určitě ne, a pokud to přijde na pořad dne, jakože to neočekávám, tak já toho 8. února na předsednictvu určitě budu prosazovat, aby Andrej Babiš zůstal naším předsedou.

Ani personální změny v marketingovém týmu nejsou ve hře? Neudělal někde chybu?

Uvidíme. Musíme si to rozebrat. Musíme si říct, kde vidíme nějaké věci, které třeba šly udělat lépe nebo jinak. Mám na to nějaký názor, ale musíme si to říct vzájemně, nebudu to vzkazovat přes média. Z toho se potom udělá nějaký závěr.

Co bude Andrej Babiš teď dělat dál? Vy byste si přála, aby byl předsedou, ale na té tiskové konferenci se ho novináři ptali, jestli chce být poslancem a on neodpověděl?

Je to na něm. My jsme to neřešili. Je to na něm a jenom chci říct, že pokud zůstane poslancem, tak je natolik zodpovědný člověk, že ví, že tam musí chodit. Berte to, že se rok věnoval volební kampani, dělal i za nás. Já řídila věci ve Sněmovně a on objížděl komunální kampaň, senátní a velmi nám pomohl k zisku 2,4 milionu hlasů v prezidentské volbě, která byla vyvrcholením, takže si to musí rozmyslet.

Takže není stoprocentně jisté, že zůstane poslancem?

Je to na něm. Já ho k tomu určitě vyzývat nebudu. On se musí sám rozhodnout, jestli chce, nebo nechce zůstat, ale mohu zodpovědně říct, že pokud zůstane, tak tam chodit bude.

Jak to bude s hejtmanem Ivo Vondrákem a ostravským primátorem Tomášem Macurou? Z ANO podle dnešního vyjádření nechtějí odcházet, kritizují ale kampaň.

Řekneme si to toho 8. února, pokud já vím, tak Ivo Vondrák je součástí předsednictví, je to jeden z místopředsedů, takže věřím, že konečně od něho uslyším kritiku nejen v médiích, ale i na uzavřeném jednání. To jsem zatím nezaznamenala za ten rok, co jsem vlastně součástí nejužšího vedení, takže si to tam řekneme a uvidíme.

