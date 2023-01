Chceme, aby Andrej zůstal, zní po porážce z ANO. Sám Babiš mlžil

Změny ve vedení šéfka klubu nepředpokládá. Hodlá usilovat o to, aby Andrej Babiš zůstal ve vedení. „On dostal ty hlasy. On jako hlavní postava hnutí ANO,“ uvedla s tím, že i průběžné výsledky ukazují, že jde o historicky nejvyšší počet hlasů.

Obdobně pro Seznam Zprávy reagoval i poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Ten rozdíl je velmi vysoký, velmi velký a myslím si, že dokladuje, co jsem říkal,“ komentoval výsledky svého předsedy. I on se vyhraňoval vůči vedení kampaně, podle něj byla příliš negativní. „Mělo by to být jakési poučení především pro ty, kteří kampaň chystali a domnívám se, že to je velké selhání,“ dodal.