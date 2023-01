„Dědeček“ Babiš, Pavel je „Fialova vláda“. Jak volí výspa SPD v Českém ráji

„Tady? Lidi, co jsem se bavil, spíš říkali, že budou volit Petra Pavla,“ nevěří mi důvod mé návštěvy zhruba čtyřicátník v moderních montérkách. Kde hledat voliče SPD, mi prý neporadí. A to mi přes ulici říkali, že chlapi z autoservisu mají největší přehled.

Pokud by se volby rozhodovaly zde, Babišovo ANO by se nedostalo do Sněmovny. S dvěma hlasy, což znamenalo čtyři procenta hlasů, by tu nedosáhlo hranice potřebných 5 procent.