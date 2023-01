SPD řeší, zda podpořit Babiše. Ve hře jsou tři varianty

Tomio Okamura v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že se straníci kloní k tomu, že svým příznivcům řeknou, že nemají podporovat kandidáta spojeného s vládní koalicí.

To však nemusí znamenat jasnou podporu Babiše. Variantou také je, že jim doporučí nejít k volbám. Nebo jít, ale vhodit protestní hlas – tedy prázdnou obálku.

Každou z variant můžou skalní voliči SPD vnímat jinak. Andrej Babiš je totiž brán i jako proevropský politik nebo člověk, co lidi vyzýval k očkování, což může být pro jádro voličů SPD potíž.

Jak to bylo se včerejší schůzkou Jaroslava Foldyny s Andrejem Babišem?

Včera mě opakovaně oslovil Andrej Babiš s žádostí o schůzku. Protože jsem byl na štábu, tak jsme se domluvili s Jardou Foldynou, že za ním zajede, protože prý má Andrej Babiš vzkaz, co mi musí říct osobně.

Takže tam Jarda zajel a vrátil se na štáb, aby mě informoval. Obsah byl, že by se Andrej Babiš rád co nejrychleji sešel na základě výsledků prvního kola.

Takže jste se včera sešli.

Ano. Andrej Babiš za mnou pozdě večer přijel do mojí kanceláře do Poslanecké sněmovny. Tam mi sdělil své názory na situaci po prvním kole.

Nehledě na to už jsme na tiskové konferenci řekli, že hnutí SPD připraví doporučení pro naše voliče pro druhé kolo. My to teď formulujeme. Uvidíme se pak v úterý, protože se bude hlasovat o nedůvěře vládě.

Vy sám budete volit v druhém kole Andreje Babiše?

Podle mého názoru určitě nepodpoříme žádného kandidáta vládní pětikoalice Petra Fialy. Ale jakým způsobem ta podpora bude vypadat, to právě teď dáváme dohromady.

Takže to znamená, ‚nevolte Petra Pavla‘.

Jinak. To, co v tuto chvíli říkám, je můj osobní názor. V úterý si to musíme odsouhlasit. Jisté je, že určitě nebudeme podporovat kandidáta vládní pětikoalice Petra Fialy. Jakým způsobem se to upřesní, na tom teď pracujeme.

Dnes moc jmen na výběr není, pokud nepovažujeme Andreje Babiše za kandidáta Petra Fialy.