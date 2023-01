Foldyna: Byl jsem vyjednávat podporu Babišovi

Andrej Babiš má své problémy nebo mouchy, ale ve srovnání s tím, co je politika vládní koalice - oni nás chtějí zatáhnout do války. Generál Pavel je člověk, který by zatáhl tuto zemi hlouběji do války a do krize, ve které už jsme, ať je to energetická nebo fiskální.

Nevidíme, že by byl generál Pavel tím, kdo by pozitivně vyvedl Českou republiku, ba naopak. Jeho politika by nás ještě hlouběji zatáhla do válečného konfliktu a my nechceme, aby děti českých občanů umíraly na frontě. Nechceme. Já to nechci. Ale teď záleží na tom, co řekne SPD. Předpokládám, že to bude něco podobného.