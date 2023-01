Pavel, nebo Babiš? „Necháme si Zemana,“ zní z bašty Nerudové

Potvrzuje to i zmíněný padesátník. „Pavel patří k vojákům, ne na prezidenta. A Babiš ať zůstane, kde je. Když dělal premiéra, celkem to šlo, ale na Hrad se nehodí. Přece jen byl lepší v pozici premiéra než ta současná brýlatá figurka,“ marně vzpomíná na jméno předsedy vlády Petra Fialy.

Do svahů se opírá lednové slunce a v údolí Teleckého potoka se drží nebeský klid. Člověka by pohledal. Jen v místní prodejně potravin je trochu živěji. Pro pár věcí po víkendu míří manželé Jana a Petr.

Také jim by se líbila na Hradě první žena v historii Česka. „Jezdí sem na chalupu už asi pět let. Chodí sem na nákupy. Jsou to normální lidé, na nic si nehrají, že by se nějak povyšovali. Zapadli sem. A paní je taková sympaťanda. Dostala se do finále. A dopadla dobře. Možná o ní teď uslyšíme ještě víc, protože si své místo v politice vydobude,“ doufá prodavačka.