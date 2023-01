Mírnil bych výroky, že trvalý mír je iluze, radí Pavlovi šéf Drahošovy kampaně

Petra Pavla a Andreje Babiše čekají dva týdny ostré kampaně, kterou už v neděli odpálil šéf ANO billboardy s tvrzením, že nezavleče zemi do války. Od sečtení výsledků prvního kola se ukazuje, že půjde o jedno z hlavních témat finále jeho kampaně.

Jakub Kleindienst, v roce 2018 šéf kampaně Jiřího Drahoše, v rozhovoru pro Seznam Zprávy vypočítává, s jakou strategií nyní uchazeči o Hrad zřejmě vyrukují.

Předpovídá, že cílem týmu kolem Andreje Babiše je znechutit část Pavlových voličů. Míní, že proti bývalému premiérovi nelze vést pozitivní kampaň. „Uvedu hypotetický příklad. Pokud ve Francii běží vyšetřování Babišova tamního majetku, měl by si dát někdo práci a přinést odtamtud nějaké papíry a důkazy,“ nastínil Kleindienst.

Popisuje i dosud neznámé detaily z Drahošovy kampaně. Například to, jak se kvůli dezinformacím obrátili o pomoc na tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku.

I na základě chyb, kterých se sami dopustili, Kleindienst týmu Petra Pavla doporučuje, aby se nenechali vyhodit z dosavadního konceptu „příjemného chlapíka na pivo“ a distancovali se od vlády Petra Fialy (ODS).

Co říkáte na výsledek prvního kola prezidentských voleb?

Myslel jsem si, že bude těsný, ale předpokládal jsem spíše těsné vítězství Andreje Babiše. Teď ale vše začíná od začátku, je to úplně nová volba.

Překvapila vás nějaká čísla?

Pro mě je největší prohrou výsledek Danuše Nerudové. V sociologických průzkumech, které jsem viděl, se už na začátku ukazovalo, že bude-li v kampani sympatická žena à la (slovenská prezidentka) Zuzana Čaputová, bude jí to dávat k dobru pět procent. Poptávka tu byla, paní Nerudová měla velký potenciál uspět. Bohužel to bylo dáno politickou nezkušeností paní Nerudové a jejího týmu.

Předvolební průzkumy přitom ještě v prosinci ukazovaly o víc než deset procent víc pro Danuši Nerudovou. Kde se stala chyba?

Mnohá vyjádření paní Nerudové směřovala podle mě špatným směrem. Jako by si neuvědomovala naplno, ke komu přesně hovoří, na jaký voličský segment míří. Když řeknu v debatě, že chci podpořit sociálně slabé, míjím svou voličskou základnu. Navíc když do toho řeknete, že volíte pravici a koalici Spolu, v nalákání elektorátu vám to nepomůže.

Foto: Seznam Zprávy Foto : Seznam Zprávy Petr Pavel je voják a generál Armády České republiky ve výslužbě. Společně s Andrejem Babišem uspěl v prvním kole prezidentských voleb a postoupil do druhého kola, které proběhne 27. a 28. ledna 2023. Více o Petru Pavlovi najdete zde.

Silnější Pavel

Když porovnáte druhé kolo voleb letos a před pěti lety: je Andrej Babiš slabší kandidát než Miloš Zeman, respektive Petr Pavel silnější než tehdy Jiří Drahoš?

Předně chci říct, že současné celospolečenské vnímání je letos odlišné oproti roku 2018. Česko se za těch pět let posunulo na Západ, k jeho demokratickým hodnotám. Katarzi urychlila ruská válka na Ukrajině. Říkám to proto, že se posunuly zbraně v kampani. My jsme byli nováčky v čelení řetězovým e-mailům, pojem dezinformace tehdy nebyl dostatečně probádaný. Valilo se na nás obrovské množství dezinformačních e-mailů z Ruska.

V průběhu kampaně jsme se tehdy potkali s premiérem Bohuslavem Sobotkou, protože jsme potřebovali nějakou podporu a ochranu, krytí – jako měl Miloš Zeman ze strany Východu. Bylo nám řečeno, že jde o poměrně nový fenomén, na který zatím není znám účinný lék. Byli jsme v tom boji sami. Jiřímu Drahošovi se lidé smáli, že je slabý a kňučí. Situace se ale v tomto ohledu zásadně změnila.

Lze porovnat Jiřího Drahoše a Petra Pavla coby kandidáty na prezidenta?

Generál už před časem řekl, že Pavel není Drahoš a naopak. Z několika důvodů. Jde o odlišné osobnosti, byť mají stejný demokratický základ. Trvám na tom, že Jiří Drahoš by byl dobrý prezident, je smířlivý a nad věcí – což jsou vlastnosti, kterými Petr Pavel disponuje také. Generál má ale více politických zkušeností, které nabyl jako vrchní představitel NATO. Jiří Drahoš měl v rámci vedení Akademie věd blíže k rektorství Danuše Nerudové.

Petr Pavel vystupuje s větší sebejistotou. Co u něj funguje skvěle, je jeho lehce suchý humor, nadhled a flanelka. Působí jako zábavný člověk, s nímž je fajn zajít na pivo. To je pro volby silná karta. Pavel má v sobě lidovost, zároveň má mezinárodní zkušenost. Toto bych určitě akcentoval i příští dva týdny.

Má Petr Pavel proti Andreji Babišovi větší šanci než Jiří Drahoš proti Miloši Zemanovi?

Řekl bych, že ano. Je obrovsky znát, že Petr Pavel se na prezidentskou kandidaturu začal chystat už před čtyřmi lety.

Foto: Seznam Zprávy Foto : Seznam Zprávy Andrej Babiš je předsedou hnutí ANO, v minulosti působil jako ministr financí a předseda vlády. Společně s Petrem Pavlem uspěl v prvním kole prezidentských voleb a postoupil do druhého kola, které proběhne 27. a 28. ledna 2023. Více o Andreji Babišovi zde.

Co říkáte na sobotní tiskovku Andreje Babiše, na které se mimo jiné strefoval do Petra Pavla v souvislosti s válkou na Ukrajině či vítáním sovětských vojsk v roce 1968?

Než se k tomuto dostaneme, poukážu na jednu nepravdu, kterou Babiš pustil do éteru. Řekl, že Petr Pavel je po Jiřím Drahošovi druhý prezidentský pokus manažera Petra Koláře. To se mě osobně dotklo, protože to není pravda. Když jsme se v roce 2017 začínali bavit o kandidatuře Jiřího Drahoše, byl jsem to já a Jirka, kdo jsme se k tomu potkali. Petr Kolář u toho nebyl.

Pak se začala připravovat takzvaná Kroměřížská výzva, která chtěla najít prezidentského kandidáta. Pan Kolář se kolem toho pohyboval, takže jsem mu tehdy dal nabídku, že kdyby se podařilo aktivity Kroměřížské výzvy spojit s cíli kampaně Jiřího Drahoše, může se Petr Kolář k našemu týmu přidat. Díky tomu znám dnes řadu podporovatelů Petra Pavla, kteří tehdy pracovali na kampani Jiřího Drahoše.

A co se týká ostatních útoků na Pavla?

Andrej Babiš tiskovku pokazil. Bylo to trochu vidět na paní (Aleně) Schillerové a panu (Karlu) Havlíčkovi, že některá přirovnání Andrej Babiš neměl vypouštět z úst. Svým vystoupením porušil slib, že bude státotvorným kandidátem. Potřebuje, aby část voličů Petra Pavla nepřišla k volbám.

Jak toho může docílit?

Je to podobné, jako když uspěl Donald Trump proti Hillary Clintonové. Byla obrovská skupina lidí, kteří se nechali otrávit tím, co Trump říkal. Volič si řekne, že stejně nemá smysl jít k volbám, protože jsou oba kandidáti stejní.

Velkou roli bude hrát volební účast a složení voličů. Voliči, kteří zvedají účast nad 60 procent, často tíhnou k pudové volbě, která je ovlivněna rozumovou brzdou a strachem. Babiš potřebuje část voličů znechutit. Nemá to ale dělat přímo on, nýbrž lidé kolem něho – tak aby neztratil tvář státníka. K tomu potřebuje získat voliče pánů (Tomáše) Zimy a (Jaroslava) Bašty, nadto znejistit alespoň část voličů generála.

Chlapík na pivo

Andrej Babiš vyvěsil billboardy, na kterých tvrdí, že nezavleče Česko do války. Lze to srovnat s prezidentskými kampaněmi v letech 2013 a 2018, kdy Miloš Zeman odrazoval od volby svých soupeřů strašením Benešovými dekrety a migranty na českých hranicích?

Souhlasím. Teď budou kolovat dezinformace o hrozící válce, drahotě, roli bude hrát i strašení migranty. Babiš bude říkat, jak zavolá (francouzskému prezidentovi Emmanuelu) Macronovi a bude jednat o míru.

Jak by na to měl Petr Pavel reagovat?

Sluší mu klid. Mám přátele u armády, kteří mě ujistili v tom, že Petr Pavel není voják, který by měl v sobě touhu válčit. Mírnil bych vyjádření ve stylu, že trvalý mír je iluze, což pronesl v jedné debatě. Jednoznačně bych dokola opakoval, že chce mír a prosperitu, že je schopný vyvést zemi z krize. Opravdu bych v jeho kampani příliš věcí neměnil. Držel bych se toho, že je fajn chlapík na pivo, že se na funkci prezidenta připravoval čtyři roky, že jezdil mezi lidi, poznával jejich problémy.

Čeho byste se vyvaroval?

Půjde o každý hlas. Asi bych poprosil kulturní autority a různé celebrity, aby se teď už k podpoře Petra Pavla příliš nevyjadřovaly. Leckoho se tímto dá otrávit. Je to o egu nejen kandidáta, ale i celého týmu. Nám se toto stalo. Prosil jsem tehdy své spolupracovníky a podporovatele, aby se netvářili, že to máme v kapse. Prosil jsem je, aby udrželi ego a nikde nepropagovali svou důležitost.

Přijde mi, že v tomto se Pavlův tým poučil a drží se zpět. Je zapotřebí, aby Pavel nevystupoval v debatách povýšeně a netvářil se dojmem, že to má v kapse. Naopak je potřeba mu udržet dosavadní image pohodového člověka, co si rád zahraje v hospodě šipky a dá si s lidmi pivo.

Měl by se Petr Pavel distancovat od vlády? Nebo ještě jinak: je strategicky správné, když se k němu hlásí členové vlády?

Podle mě to dopadne jako s Babišovou tiskovkou, která spoustu lidí otrávila. Pokud vláda chce, aby Petr Pavel vyhrál, měla by se nyní zavřít a vylézt za dva týdny. Je to opět o tom egu, které by vládní politici měli nyní potlačit. Jinak nahrávají rétorice Andreje Babiše.

K vládě by měl Petr Pavel vystupovat přiměřeně kriticky – například v ekonomických oblastech. Musí vyvolat dojem, že není jen kandidátem vlády, což on a jeho tým dělá.

Je pravda, že zlomem v kampani Jiřího Drahoše v tomto ohledu bylo, když řekl, že by nejmenoval vládu Andreje Babiše, a ztratil tím možnou podporu od váhajících Babišových voličů, kteří zvažovali Drahošovu volbu?

Přesně tak. To byla velká stopa Petra Koláře a dalších kluků, které mám rád. Tehdy jsem se ale snažil, aby Jiří Drahoš neříkal, že by Babišovu vládu nejmenoval. Kdyby to býval neřekl, jsem přesvědčený, že by nakonec uspěl. Měli jsme dokonce i signály od Andreje Babiše, že by se s naší partou mohl domluvit. Ale ze všech možných důvodů k tomu nedošlo a Drahoš se nestal prezidentem.

Kuráž na chachary

Do kterých regionů by měl v příštích dvou týdnech Petr Pavel vyrazit?

Je důležité využít čas pro nějaké výjezdy za voliči. Jel bych do Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje a do Ústí nad Labem. On se těchto oblastí nemusí bát, má vojenský respekt a lidé v těchto regionech ocení, když ukáže odvahu a kuráž, že se jich nebojí, a vydá se mezi ně. Aby místní „chachaři“, myslím to v dobrém, mohli říkat: „Ty vole, sice jsem ho nevolil, ale je frajer, že sem přijel.“

Je třeba využít těchto výjezdů i pro kampaň na sociálních sítích, na kterých tyto výjezdy masivně zpropagujete. Může propíchnout sociální bublinu. Může říci, že chápe, co lidi trápí v těchto oblastech, že jim rozumí, že sám zažil jako voják těžké situace v Afghánistánu.

Co říkáte na Pavlovu podporu od Pavla Fischera, Marka Hilšera a Danuše Nerudové?

Oproti Jiřímu Drahošovi má Petr Pavel výhodu, že zmiňovaní kandidáti mu deklarovali podporu hned po sečtení hlasů, nedělali žádné kličky. Pavel Fischer před pěti lety dělal na začátku docela drahoty. Podobně nyní váhání Bašty a Zimy ohledně Babišovy podpory může jejich voliče rozkolísat a znejistět.

Na kolik jejich hlasů Petr Pavel může dosáhnout?

Z dat, která jsem viděl, bych řekl, že u Fischera a Hilšera může Pavel získat zhruba dvě třetiny hlasů. U Danuše Nerudové bych řekl 80 procent jejích hlasů z prvního kola. Zbytek nemusí přijít – bavíme se zhruba o 140 tisících voličů.

O jaký ranec voličů se vlastně nyní hraje?

Paradoxně o část intelektuálů, což se přihodilo i drahošovské volbě. Jiří Drahoš byl označován některými intelektuály za želé, což část tohoto voličstva otrávilo. V případě Petra Pavla se bude poukazovat na jeho komunistickou minulost nebo na to, že je voják, který by obecně neměl stát v čele státu.

Bude se na něho útočit otázkou: „To jako Praha bude volit bývalého rozvědčíka?“ Některé voliče, kteří v prvním kole hlasovali pro Pavlovy konkurenty, mohou takové řeči odradit od hlasování v kole druhém. Osobně zatím ale cítím větší příklon voličů k Petru Pavlovi, než tomu bylo před druhým kolem u Jiřího Drahoše.

Andrej Babiš zahájil kampaň s billboardy, na nichž říká, že nezavleče Česko do války. Lze se tomu bránit pozitivní kampaní?

Při Drahošově kampani jsem si myslel, že to lze. Bez vymezování se vůči soupeřům to před prvním kolem zkusila i Danuše Nerudová, ale sám vidíte, kam to vedlo. Bez kritiky soupeřů to nejde. Generál v bitvě má pod sebou plukovníky, podporovatele a spolupracovníky, kteří musí být připraveni na výpady vůči soupeři.

Pro představu, jak konkrétně?