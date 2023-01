Jindřich Šídlo po prvním kole: Jezero hlasů má Pavel větší než Babiš

Do druhého kola prezidentských voleb postoupil generál ve výslužbě Petr Pavel a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Pro každého z nich tento víkend hlasovaly téměř dva miliony voličů. Který z nich by se mohl stát druhým českým prezidentem zvoleným v přímé volbě? Povolební situaci analyzujeme s komentátorem Seznam Zpráv Jindřichem Šídlem.

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Co rozhodlo o tom, že ekonomka Danuše Nerudová nepostoupila?

Může vojenská kariéra generála ve výslužbě Petra Pavla odradit voliče kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola?

A co by mohlo pomoct expremiérovi Andreji Babišovi, aby porazil svého protivníka?

První kolo prezidentských voleb skončilo. Těsně - jen o 22 843 hlasů - vyhrál generál ve výslužbě Petr Pavel. Druhým postupujícím do finálního klání o Pražský hrad je předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, který v prvním kole oslovil téměř 35 procent voličů.

Naopak za očekáváním předvolebních průzkumů i odhadů analytiků zůstala Danuše Nerudová, která skončila na třetí nepostupové příčce, když se hlasy nepřehoupla přes 14 procent. „To, že jde dolů, že si nasedla na skluzavku a po ní se veze dolů, bylo jasné nějakou dobu,“ říká komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo.

Danuše Nerudová, o jejíž hlasy i hlasy dalších neúspěšných kandidátů se teď budou Pavel s Babišem ucházet, prohlásila, že Petra Pavla v boji o Hrad podpoří, konkrétní způsoby prý proberou v pondělí.

Čím to, že Danuše Nerudová v prvním kole propadla? Jak zásadní vliv na rozhodování voličů měly televizní debaty? A na co se máme v příštích 14 dnech připravit? S Jindřichem Šídlem jsme natáčeli v sobotu večer ve Volebním štábu podcastu Vlevo dole.

Jindřichu, výsledek prvního kola - je to překvapení, čekal jsi to?

Samozřejmě jsem to čekal, tipoval jsem to téměř přesně takto. Jenom jsem to neřekl veřejně. A abych zmátl kolegy v naší tipovací soutěži, tak jsem tam napsal trochu něco jiného. (smích)

Ne, vážně. Mě nepřekvapilo, jaká je dvojice postupující do druhého kola. To si myslím, že bylo jasné už minimálně týden, spíš dva týdny. Třeba Jiří Drahoš dostal o víc jak půl milionu hlasů míň v prvním kole v roce 2018. Tedy došlo k tomu, že se oběma štábům - jak Petra Pavla, tak Andreje Babiše - podařilo proměnit první kolo vlastně už ve druhé.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Komentátor Jindřich Šídlo během natáčení ve volebním štábu Vlevo dole.

Danuše Nerudová byla, použiju slovo zlikvidována, ale nemyslím to pejorativně a nebo výsměšně, ale ten „hype“ (zájem - pozn. red.), který kolem ní byl před dvěma měsíci, úplně zmizel. A stejně tak voliči opozice, když to velmi zjednoduším, šli na jistotu za Andrejem Babišem. Jaroslav Bašta – žádná sláva, musím říct.

A teď je otázka, kde Andrej Babiš bude brát hlasy do druhého kola. Zatímco Petr Pavel má teoreticky velký potenciální rezervoár, tak u Andreje Babiše je to složitější. Na druhou stranu - a myslím si, že v tuhle chvíli Petr Pavel je favoritem pro druhé kolo - jestli si někdo myslí, že to je hotové, tak to teda není.

Důstojný záběr kampaně

Začněme Danuší Nerudovou, protože skončila s velkým odstupem, mnohem větším, než se očekávalo podle všech průzkumů. Ty v posledních týdnech ukazovaly zhruba dvacet až dvacet čtyři procent. Nakonec získala 13,93 procenta hlasů. Proč se tak propadla?

Nevím, jestli jste to viděli, ale musím říct, že přiznání porážky Danuše Nerudové patří k jedněm z nejdůstojnějších věcí, které jsem v prezidentských volbách zažil. Na nic si nestěžovala, poděkovala. Aplaus, který tam byl, byl téměř nekonečný - až jsme si s kluky říkali, jestli to lidé nevypnou - ale byl autentický od jejích podporovatelů. To zakončení kampaně bylo velkolepé.

To, že jde dolů, že si nasedla na skluzavku a po ní se veze dolů, bylo jasné nějakou dobu. Nevím, jestli ten moment byl zrovna chvíle, kdy udělala nejsilnější chybu té kampaně a to byla neschopnost včas a srozumitelně reagovat na problémy Mendelovy univerzity.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Danuše Nerudové poté, co se dozvěděla, že do druhého kola voleb nepostupuje.

Mluvila o tom i teď v závěru kampaně. Sama připustila, že měla lépe komunikovat. Proč sama nebyla schopná tu komunikaci přenastavit a problémy na Mendelově univerzitě lépe vysvětlit?

Nevím. Ale mám takový pocit, že kampaň Danuše Nerudové v jednu chvíli propadla trochu moc pocitu, že to jde dobře.

Pamatuju si atmosféru zhruba v půlce listopadu, bylo to kolem 17. listopadu, kdy jsem s nimi dokonce musel řešit, že používali moje výroky, které byly úplně mimo to, co se dělo v té kampani v tu dobu. Byly z května. Uznali to, chovali se velmi korektně, ale byla z toho cítit taková bezstarostnost.

V tu chvíli Petr Pavel prožíval nejhorší chvíle kampaně. Byl opravdu pod velkým tlakem, jak se objevovali ti jeho spolužáci. On dokonce v některých rozhovorech už vypadal, že se mu to už moc nechce znovu vysvětlovat. Třeba v rozhovoru Ptám se já s Veronikou Sedláčkovou, tam si myslím, že byl na pokraji - jak to říct - téměř výbuchu. Jeho klid, kterým je pověstný a na který sází, se tam ztrácel.

Danuše Nerudová se dostala do čela na chvilku, v jednom, ve dvou průzkumech. A v tu chvíli bylo jasné, že hlavní palba půjde na ni. A myslím, že její štáb na to nedokázal zareagovat a že nakonec spousta lidí, kteří chtěli volit Danuši Nerudovou, si řekla, že jde na jistotu a bude volit Petra Pavla.

Je otázka, nakolik ta podpora, která byla asi hodně mělká… Je fakt něco jiného říct v průzkumech, že budu volit Danuši Nerudovou, a pak jít a hodit to tam. To jsou asi ty důvody. Myslím, že zažila něco podobného, co se tady opakovalo několikrát. Asi to, co zažili Piráti v roce 2021.

…že přijde nějaká vlna, která posune kandidáta nebo stranu dopředu…

...kdy člověk začne dělat chyby, dostane se na cestu dolů a už nedokáže tu skluzavku zastavit. A ona se doklouzala.

Myslel jsem si, že dostane 18 procent. Tak je to ještě míň. Na druhou stranu myslím, že na to, že ji před rokem vůbec nikdo neznal, odvedla poměrně velmi slušný výkon. A jestli někdy bude mít Česko prezidentku nebo premiérku, bude na tom mít Danuše Nerudová tím, že udělala další díry do toho skleněného stropu, svoji zásluhu nepochybně.

Proti Babišovi, nebo pro Pavla?

V podcastu 5:59 jsme se s tebou nedávno bavili o tom, jaká je role televizních debat. To bylo na začátku týdne, kdy ty debaty přišly. Jak to vidíš zpětně: Skutečně byly tak důležité, nebo se jejich role přecenila?

Nevím, jestli se přecenily. Jenom bych chtěl připomenout, že jsem v tom podcastu říkal, že do druhého kola určitě postoupí Andrej Babiš, že nebude v žádném případě finále Danuše Nerudová a Petr Pavel, což je také pravda.

A že nikdo nevyhraje v prvním kole, to jsi také říkal…

Že nikdo nevyhraje v prvním kole, na to nebylo tak těžké přijít. Ale myslím si, že debaty budou důležitější ve druhém kole, protože - pokud do nich přijde, tak tam bude Andrej Babiš. A on má dobrý důvod do nich přijít, protože teď bude muset jít do přímé konfrontace s Petrem Pavlem.

Doteď se všechno soustředilo na Novu, kde vystoupil Andrej Babiš. Myslím, že tam Danuše Nerudová byla dost dobrá. Den předtím na Primě byl daleko lepší Petr Pavel. Ale ten trend toho postupného sestupu Danuše Nerudové už byl stejně nezastavitelný. Televizní debaty to v žádném případě nemohly Danuši Nerudové zachránit.

V závěru kampaně Danuše Nerudová v podstatě vyjádřila podporu Petru Pavlovi. Večer spolu ještě mluvili o tom, jak to přesně bude vypadat. Přesto prostý součet hlasů Danuše Nerudové a Petra Pavla by byl v tuto chvíli zhruba 2,7 milionu. Stačilo by to na to, aby Pavel zvítězil v druhém kole? Je tato součtová aritmetika tak jednoduchá?

Není. Jenom upozorňuju na zkušenost z roku 2018, kdy protizemanovských hlasů kandidátů, kteří kandidovali proti Miloši Zemanovi, bylo více než tři miliony. A tehdy jsem varoval, že ten součet neplatí.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Danuše Nerudová přijela vyjednávat s Petrem Pavlem.

Myslím, že cesta Andreje Babiše na Hrad bude mimo jiné v tom, že se musí snažit odradit voliče jednak Petra Pavla a jednak těch ostatních kandidátů, kteří už bez vytáček řekli, že podporují Petra Pavla - tedy Pavel Fischer, Marek Hilšer, aby šli volit. On nemá moc, kde brát, i vzhledem k volební účasti, která je 68,24 procenta, což je zatím nejvíc z prezidentské přímé volby ze všech kol.

Je to víc než druhé kolo té minulé prezidentské volby.

A je otázka, jestli to ještě vůbec lze zvýšit. Zdá se to jako vysoké číslo, na druhou stranu ještě v roce 1998, což tady ve Volebním štábu Vlevo dole pamatujeme my dva a pak možná Václav Dolejší, byla ještě volební účast 75 procent. Ti politici by teoreticky měli mít, kde brát.

Ale Andrej Babiš se bude muset snažit zvednout jednu část voličů, a přitom odradit ty lidi, kteří jsou teď rozhodnutí volit proti němu. Protože volba proti Andreji Babišovi je v řadě případů, myslím, silnější než touha volit Petra Pavla samotného.

Přestože se mu závěr kampaně prostě až nečekaně povedl. Začal se usmívat, což jsme do té doby nevěděli, jestli nemá zakázané. Zapojil velmi vhodně svoji ženu. I třeba symbol té flanelky, jakkoliv si myslím, že dospělý muž nesmí nosit flanelovou košili na veřejnosti od roku 1994, tedy od smrti Kurta Cobaina. Prostě se mu to povedlo.

Foto: Twitter / Petr Pavel Kandidát na prezidenta Petr Pavel a jeho žena Eva Pavlová ve flanelových košilích.

Není to nakonec pro Petra Pavla handicap, že jde do druhého kola jako vítěz?

Ne, není to handicap. Je to psychologicky důležité. Nic není rozhodnutého. Znovu říkám, že je pro něj důležité, že dokázal vyhrát první kolo. Andrej Babiš se ho bude snažit dostat do defenzivy. Myslím, že ta tisková konference se mu nepovedla v tom, že vypadal hrozně jako ne-Babiš.

Na druhou stranu stratégem Petra Pavla je Andrej Lipa. To je známý slovenský politický stratég, který mimochodem dokázal udělat prezidentku ze Zuzany Čaputové, která také do druhého kola šla z prvního místa. Teď je rozdíl minimální. Vlastně jsou na stejné startovní čáře a jde o to, jak velká jsou ta jezera, ze kterých dokážou vylovit další hlasy.

Andrej Babiš teď na tiskové konferenci upozorňoval - a to má pravdu, že dosáhl na víc hlasů, než dosáhlo hnutí ANO v letech 2017 a 2021, kdy jich měli 1,5 milionu. To byl důvod, proč jsem říkal, že 1,5 milionu hlasů by mu mělo stačit na postup do druhého kola. Otázka je, jestli má ještě kam sáhnout, jestli tady jsou ještě hlasy, které k nim dokáže přidat. Protože i ten samotný zisk je na něj velmi silný.

Teoreticky čí hlasy může dostat? Je tu Jaroslav Bašta, který ale řekl, že v druhém kole volit nebude, takže nevyzývá svoje voliče.

Oni Baštovi neřekli, že je druhé kolo, nebo…?

No a pak tu máme potenciálně koho? Karla Diviše?

Ale to je přesně to, Lenko…

…co neplatí…

...v tom roce 2018 Jiří Drahoš dosáhl v závěru na zhruba 2,7 milionu hlasů, což je o 400 tisíc méně, než ten potenciál údajně měl být, a Miloš Zeman, u kterého se zdálo, že nemá, kde brát, to dokázal o 800 000 hlasů navýšit. Tudíž u Andreje Babiše je to strašně těžký úkol, který před ním teď stojí, nicméně bych ještě netvrdil, že je nesplnitelný.

Co rozhodne?

A když se podíváme na mobilizační momenty: Může hrát roli geopolitická situace, konkrétně konflikt na Ukrajině. Protože přece jenom generál Petr Pavel je generálem ve výslužbě. Jak velkou symboliku to pro voliče může mít? A z druhé strany, jak toho může třeba využít Andrej Babiš?

Já si myslím, že Andrej Babiš bude hrát roli mírotvorce. Zatím nebyl za poslední rok ochoten se ponořit až na dno, hrát to jako SPD a říkat: Ukrajino, vzdej se, aby byl mír, prostě budeš zlikvidovaná. To on neudělal. I když měl několik takových výstupů, kdy mluvil o tom, že české děti nemají stejnou podporu jako ukrajinské děti, což bylo nejhlouběji.

Na druhou stranu Petr Pavel mu vždycky může říct, že si velmi váží toho, jak hnutí ANO třeba hlasovalo - Andrej Babiš ne, ten samozřejmě nebyl ve Sněmovně - pro výcvik ukrajinských vojáků.

On (Babiš - pozn. red.) bude říkat: Já jsem mírotvorce, já na rozdíl tady od toho válečného štváče, který říká, lidé, zabíjejte se, já zavolám Macronovi a dojednáme mír. Mimochodem myslím, že kariéra Petra Pavla v armádě, zejména v té české armádě po listopadu 1989, bude také součástí kampaně Andreje Babiše a že to bude potenciálně věc, kterou bude chtít zpochybnit

A další věc, kterou Andrej Babiš bude hrát - a to několikrát říkal už na té tiskové konferenci, že to je vládní kandidát. Bude říkat: Když budete volit Petra Pavla, volíte tuto asociální vládu polistopadového kartelu, podvodu a tak dále.

Po debatě na televizi Nova, kde vytahovali kandidáti ta hesla, to, s čím se identifikují, mnozí nesouhlasili - a byli to často voliči Danuše Nerudové - s heslem Petra Pavla „řád, pořádek a klid“. Může Petru Pavlovi ta jeho vojenská kariéra uškodit?

Budu napjatě čekat, kolik zejména mladých zklamaných voličů Danuše Nerudové prostě radši k tomu druhému kolu nepůjde. Myslím, že čísla, která známe z průzkumu, říkají, že jsou spíš ochotni jít. Na druhou stranu, dokud to neudělají, tak to nevíme najisto. To ještě bude docela napínavé.

Na to heslo jsem se také ptal lidí ze štábu Petra Pavla. A oni říkali: Víme, že to zní trošku, jak Chile 1975, ale to není určeno pro tebe. To je určeno pro lidi, kteří nejsou kmenovými voliči Petra Pavla. Voliči tvého typu, tedy voliči, kteří třeba v minulých volbách volili kandidáty, kteří prohráli, to skousnou. Ale my se tím snažíme najít cestu k voličům, kteří vlastně zatím neuvažují o tom, že by mohli volit. A že to na ně funguje, protože „řád, pořádek, klid“ je něco, po čem Češi po letech lehkého zmatku touží.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Pavel Fischer dorazil do volebního štábu Petra Pavla.

A jakou roli tedy mohou sehrát voliči senátorů Pavla Fischera a Marka Hilšera?

Udělali to, co z pohledu kampaně Petra Pavla udělat měli. Řekli, že podporují Petra Pavla. V minulých volbách jsme ale viděli, že voliči Pavla Fischera v počtu větším než malém šli volit radši Miloše Zemana než Jiřího Drahoše. Nevím, jak to udělají letos. Já jim fakt do hlavy nevidím.

Je to zhruba půl milionu hlasů, které mají zhruba dohromady Marek Hilšer a Pavel Fischer. K tomu Danuše Nerudová, to je zhruba 1,2 milionu hlasů, což je hodně. Ne všichni tam půjdou, lidé třeba nepůjdou volit. Nemyslím, že by volili Andreje Babiše. Pořád, jak jsem říkal, to jezero je větší, než má Andrej Babiš.

Pánové Fischer–Hilšer–Drahoš skončili po těch minulých volbách v Senátu. Danuše Nerudová říkala na svojí tiskové konferenci, že rozhodně nehodlá zmizet z veřejného prostoru. Jak to číst?

Volby do Senátu jsou až za rok a půl, na rozdíl od roku 2018, kdy byly přímo v ten rok. Nevím, jestli to pro ni bude dostatečné. Protože Senát je fajn, když chcete být v politické ústavní funkci, ale nejsem schopen odhadnout její další ambice. Ať řekne Danuše Nerudová.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Marek Hilšer s rodinou přijel do štábu Petra Pavla.

Středulův odchod

Voličské zastoupení, které tady nevidíme, je u Josefa Středuly, jenž odstoupil z volby.

Má dokonce méně než Tomáš Zima.

Dokážeme odhadnout, kam šly jeho hlasy. V debatě na České televizi se vyslovil pro to, aby šly Danuši Nerudové. To se dost pravděpodobně nestalo ve stech procentech?

Nestalo. Já nevím, ať řeknou nakonec sociologové, ono těch hlasů asi také nebylo moc. To je další věc, že se mohly rozplynout. Ale spíš si myslím, že mířily Andreji Babišovi, ale zároveň si myslím, že jich nebylo moc.

Kampaň Josefa Středuly vstoupí do historie jako možná nejhorší kampaň v polistopadové době. Protože prošvihnout začátek, pak si stoupnout na Václavské náměstí, kde nikdo není, a celé to zakončit odchodem, který byl v podstatě důstojný, ale měl jenom zabránit té největší katastrofě, že šéf největší odborové centrály v zemi prohraje s Karlem Divišem nebo bude na úrovni Karla Diviše, to byl mimořádně nepovedený politický výkon.

Tak amatérský výkon od Josefa Středuly, tedy zkušeného člověka v politickém prostoru, byť on nikdy nekandidoval na politickou funkci, jsem nečekal. Bylo to mimořádně nevydařené.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Odborový předák Josef Středula, který odstoupil z prezidentské volby.

A co si teď před druhým kolem mají počít levicoví voliči?

Když oni žádní levicoví voliči, tak jak si je představujete, už v podstatě moc nejsou. Je jich hrozně málo. Voliči sociální demokracie se přesunuli buďto k hnutí ANO, anebo částečně k SPD.

To není náhoda, že Jaroslav Bašta, Jaroslav Foldyna - můj oblíbený boxer - a Ivan David jsou v SPD. Prostě voliči, kteří kdysi volili sociální demokracii, ztratili důvěru a šli tímto směrem. To, co kdysi dělalo třicetiprocentní sociální demokracii, to voličské jádro, už neexistuje, a naopak velmi významně pomáhá Andreji Babišovi k těm velikánským číslům.

A co čekáš od těch 14 dnů do druhého kola?

Rukavičky Andreje Babiše už byly dole, ale on si je natáhne a dá si do nich závaží. To bude ten postup. Začne to v úterý, kdy je hlasování o nedůvěře vládě, kdy Andrej Babiš bude mít hodinu a půl trvající projev, kde se bude snažit spojit Petra Pavla s tou vládou. Bude mluvit o tom, jak je to asociální, neschopná vláda, slyšeli jsme to všichni mnohokrát.

Bude se snažit za použití mnohých prostředků demobilizovat voliče Andreje Babiše a voliče Petra Pavla, případně Danuše Nerudové, odradit. To se dá dělat různým způsobem. A bude se snažit Pavla co nejvíc spojovat s vládou. A myslím, že se dostane i na téma Ukrajiny a že udělá úkrok ještě blíž Orbánovi. Zatím to neudělal, což je něco, co se dá ocenit, ale teď mu jde o hodně. Upozorňuju, že Andrej Babiš se ve svém životě nikdy s žádnou porážkou nesmířil. Nikdy s žádnou. A nesmíří.

Editor a koeditor: Barbora Sochorová, Dominika Kubištová Sound design: David Kaiser Hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: ČT24