Stehlík z Pavlova týmu: Babiš lže. Jako StBácký agent nemá co vyčítat

Česko má dva finalisty v boji o prezidentský úřad a oba dva s minulostí v KSČ. Jak Petr Pavel, tak Andrej Babiš byli před rokem 1989 členy strany. Komu může minulost za režimu více uškodit?

Hostem Ptám se já byl historik Eduard Stehlík, podporovatel generála Pavla.

Petr Pavel svůj vstup do KSČ v roce 1985 označil opakovaně za chybu. Nejčastěji je mu ale vyčítáno, že za komunismu nastoupil na zpravodajské studium. A v sobotu se do něj kvůli tomu ve svém volebním štábu opřel i Andrej Babiš. „Víte, v které zemi v Evropě a blízko nás je prezidentem komunistický rozvědčík? Ano, máte pravdu – v Rusku. Prezident Putin byl vysazen a nasazen jako agent KGB v 80. letech v Berlíně. A na toto byl připravován pan Pavel – aby byl vysazen v týlu nepřítele,“ řekl Babiš na Pavlovo konto.

Babiš zároveň zmínil, že se proti němu samotnému před druhým kolem chystají kompromitující materiály o jeho údajné spolupráci se sovětskou tajnou službou KGB.

Expremiér a šéf hnutí ANO byl přitom od roku 1982 veden jako agent komunistické Státní bezpečnosti pod krycím jménem Bureš. Babiš dlouhodobě spolupráci odmítá a soudí se kvůli tomu, ačkoliv soud už několikrát potvrdil opak.

Mohou Babišovi v boji o křeslo na Pražském hradě pomoci útoky na Pavlovu studijní minulost v komunistickém režimu? A jak důležité je pro voliče téma antikomunismu?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:30 Kdo má horší komunistickou minulost? - Srovnáváme nesrovnatelné. Andrej Babiš se z vlastní vůle stal v roce 1982 spolupracovníkem Státní bezpečnosti. Dotáhl to na agenta Státní bezpečnosti. A Státní bezpečnost fungovala proti občanům této země. Sledovala lidi, donášela na lidi a Andrej Babiš se toho aktivně účastnil. V případě Petra Pavla je ta situace jiná. Oba byli členové komunistické strany. Také do ní v jisté chvíli vstoupil. Tam je to fifty fifty. Nicméně Petr Pavel se po absolvování vojenského školství stal příslušníkem speciálních sil. A v určité chvíli, pokud máte zájem o nějaký kariérní růst, a to i v současné době, řada z těchto lidí přechází k vojenskému zpravodajství. Tehdy byl Petr Pavel vybrán do zpravodajského kurzu, který probíhal jako postgraduál. Do toho kurzu nastoupil v roce 1988. Absolvoval jazykovou přípravu a v době, kdy začal dělat zpravodajské řemeslo, došlo ke změně režimu.

3:00 Označovat Petra Pavla za komunistického rozvědčíka je nesmysl. - Takže komunistická minulost Andreje Babiše je podle vás horší? - Minimálně desetinásobně horší.

3:20 Pokud Andrej Babiš na tiskové konferenci označil Petra Pavla za rozvědčíka, Andreje Babiše bychom mohli označit jak? - StBácký agent. Je evidovaný, je to dokázáno, existují k tomu dobové dokumenty. Andrej Babiš byl evidovaný jako spolupracovník Státní bezpečnosti pod jménem Bureš.

4:30 Není ta minulost Petra Pavla vážnější, než říkáte? - Pokud jde o minulost Petra Pavla, psal jsem jeho životopis v roce 2009 a roce 2014. Ty věci jsou veřejně dostupné, o tom zpravodajském kurzu se tam normálně hovoří. Prostudoval jsem osobní dokumenty stovek příslušníků Československé lidové armády. V osobních materiálech Petra Pavla jsem nenašel nic, co by se odlišovalo od toho, co mají ve svých dokumentech ostatní vojáci z povolání, kteří sloužili před rokem 1989.

5:30 Andrej Babiš taky na tiskové konferenci říkal, že Petr Pavel studoval v Rusku. - To je naprostý nesmysl. Jsou to lži Andreje Babiše. Je to snaha toho člověka dehonestovat v současné situaci, kdy je česká společnost velmi citlivá na to, co se děje na východě Evropy. Začíná si uvědomovat, že Vladimir Putin je válečný zločinec. Vojenské materiály mají jednu obrovskou výhodu. Osobní spisy jsou velmi detailní. Ty materiály sledují člověka ode dni ke dni. Takže je naprosto vyloučené, aby Petr Pavel vůbec kamkoliv odjel studovat. To tam zkrátka není. Andrej Babiš lže.

6:40 A jak je to s tím, že Andrej Babiš tvrdí, že nebyl spolupracovníkem, že vyhrál soudy? - Opět lže. Na Slovensku byly některé soudy, které mu zpočátku daly zapravdu. Ale vycházely ze svědectví bývalých příslušníků bývalých příslušníků StB. A tito lidé z nějakého důvodu vypovídali ve prospěch Andreje Babiše. Ty další soudy už dospěly k tomu, že není možné brát příslušníky Státní bezpečnosti, kteří svědčí ve prospěch agenta Státní bezpečnosti, jako hodnověrné svědky. Nehledě na to, že byly objeveny další dokumenty týkající se Andreje Babiše. Včetně evidenční karty agenta Státní bezpečnosti. Je to naprosto jednoznačné a Andrej Babiš žádné soudy v poslední době nevyhrál.

10:00 Andrej Babiš taky zmínil, že se na něj chystá nějaké kompro o jeho údajné spolupráci s Ruskou KGB. - V životě jsem o tom neslyšel, nicméně je to velmi zajímavé. A protože to zmiňuje zrovna Andrej Babiš, tak si říkám, co když to opravdu někdo vytáhne a bude to pravda.

11:05 Kde je to ještě neprozkoumané? - Pochopitelně v Moskvě. Do moskevských archivů se nedostaneme. Může se tam najít ledacos.