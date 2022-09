Američané mluví o verbování zločinců. Rusům došli lidé, tvrdí Washington

Ruská armáda čelí na Ukrajině vážnému nedostatku personálu. Napsaly to agentury Reuters a AP s odkazem na informace amerických tajných služeb. Rusko se proto snaží různými způsoby posílit nábor vojáků, kteří půjdou bojovat na Ukrajinu. Moskva se podle tajných služeb snaží rekrutovat na ukrajinském území také zločince s příslibem finanční odměny a prominutí trestu.

„Ruská armáda čelí závažnému nedostatku personálu na Ukrajině,“ řekl agenturám představitel americké vlády s odkazem na poznatky tajných služeb. Podle něj se ruská armáda snaží zvýšit své stavy na Ukrajině rychlejším návratem do boje zraněných vojáků, využíváním lidí ze soukromých bezpečnostních agentur nebo nabídkou různých bonusů vojákům základní služby za to, že se přihlásí do jednotek na frontě.