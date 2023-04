Američané špehovali i klíčové spojence, naznačují uniklé dokumenty

„Jižní Korea vždy hraje tuto křehkou hru o rovnováhu s USA na jedné straně a s Ruskem a Čínou na straně druhé,“ uvedla pro BBC Jenny Townová, korejská analytička z think-tanku 38 North. „Tento únik ukazuje, že jim jde především o to, jak to bude vypadat. Snaží se najít rovnováhu mezi tím, co jsou ochotni udělat pro podporu Ukrajiny, a tím, jak to bude vnímáno,“ dodává.