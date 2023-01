Americká Sněmovna reprezentantů stále nemá předsedu. Hlasovalo se o něm už 11krát

Americká Sněmovna reprezentantů opět odložila jednání o výběru svého předsedy, a to na dnešní poledne místního času (18:00 SEČ). Ani po třech dnech a 11 hlasováních se republikánovi Kevinu McCarthymu nepodařilo sjednotit své spolustraníky a získat potřebnou většinu 218 hlasů. Všech 435 kongresmanů obou stran bez předsedy nemůže složit přísahu a komora tak není schopna vykonávat své funkce. V americké historii je to poprvé za 100 let, co nebyl předseda dolní komory zvolen v prvním kole, a počtem kol je letos hlasování nejdelší za posledních 164 let.

Republikánská strana má v komoře většinu 222 mandátů, tu však není schopna za McCarthym sjednotit. Sedmapadesátiletý politik z Kalifornie v posledních třech kolech získal 200 hlasů, většina zbylých republikánů podpořila zástupce Floridy Byrona Donaldse a v 11. kole se zdržela. Jeden z lídrů rebelie Matt Gaetz dokonce opakovaně nominoval exprezidenta USA Donalda Trumpa; podmínkou předsednictví Sněmovny reprezentantů není členství v ní.

Krátce po půlnoci SEČ před začátkem 11. hlasování stanice CNN informovala, že klíčoví republikánští vyjednavači Byron Donalds, Tom Emmer a Chip Roy jednali s McCarthym o napsané dohodě, která by měla patovou situaci prolomit. McCarthy se podle CNN prozatím „nacpal“ do kanceláře předsedy komory.

McCarthyho i třetí den volby odmítali podpořit příslušníci ultrapravicového křídla strany. Ti ho nepovažují za ideologického spojence a dožadují se razantní změny ve vedení sněmovního bloku. Jejich postoj doposud nezměnily ústupky, které jim podle médií McCarthy v průběhu jednotlivých kol nabízel.

Dlouho po setmění se v pátek začínaly objevovat náznaky dohody se zastánci republikánské tvrdé linie, píše agentura AP. Předmětem jednání bylo například znovuzavedení pravidla, které umožní jedinému kongresmanovi zahájit hlasování o zbavení funkce předsedy. Právě toto pravidlo do předčasného důchodu vyhnalo republikánského bývalého předsedu Joha Boehnera, a je to osud, kterému by se současný kandidát rád vyhnul, píše AP.

McCarthy také údajně přislíbil dva posty ve vlivném „výboru sněmovny pro pravidla“ republikánské frakci, k níž se většina rebelů hlásí.

McCarthy do třetího dne volby vstoupil s 201 hlasy svých spolustraníků v sedmém kole a kolem osmé večer místního času jich měl 200. Republikán Pete Sessions naznačil, že v rámci strany se už od středy rýsuje řešení, které jen „potřebuje čas, než se zhmotní“. „Několik hlasů (pro McCarthyho) z této dohody vzejde. Vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek večer (v pátek ráno SEČ),“ řekl Sessions. Dodal však, že sedm nebo osm kongresmanů McCarthymu „nikdy neustoupí“. McCarthy ke zvolení potřebuje hlasy všech kromě čtyř spolustraníků.

„Celá komora se bude muset naučit spolu jednat. Tak je lepší, když si tím projdeme rovnou na začátku. Nejde o to, jak začnete, ale jak skončíte,“ řekl v reakci na dnešní dění McCarthy listu The New York Times.

Demokraté na druhé straně sálu opakovaně dali všech svých 212 hlasů zástupci za New York Hakeemovi Jeffriesi.