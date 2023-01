Republikánská éra ve Washingtonu možná začne potupou neviděnou 100 let

Až v úterý ve Spojených státech začne 118. funkční období Kongresu, odstartuje v zemi nová éra, ve které bude americká Sněmovna reprezentantů pod republikánskou kontrolou. Dokud si však tento orgán nezvolí svého předsedu, Kongres nebude moci skutečně fungovat. Volba se tak tradičně uskuteční už během prvního zasedání.

Poté, co se demokratka Nancy Pelosiová po dlouhých letech v čele sněmovny vzdala možnosti znovuzvolení, se Demokratická strana chystá vyslat do boje poslance Hakeema Jeffriese. Republikáni se zase chystají navrhnout Kevina McCarthyho, který stranu v dolní komoře Kongresu vedl několik posledních let.

Vítěz musí na svou stranu získat většinu z přítomných hlasujících členů, kterých by v případě plné účasti muselo být alespoň 218. Vzhledem k republikánské převaze (222) by se dalo očekávat, že sněmovnu povede právě republikán. McCarthy, jenž si kvůli těsnému rozdílu nemůže dovolit mnoho přeběhlíků, svou pozici ale nemá úplně jistou.

Podle posledních informací se totiž skupina pěti republikánských zákonodárců zavázala hlasovat proti jeho zvolení. To znamená, že McCarthymu chybí minimálně jeden hlas, aby ve volbě uspěl. Pokud by se k této pětici ale připojili další, kteří dosud váhají, politikův problém bude rázem větší.

Republikáni, kteří si McCarthyho zvolení nepřejí, kritizují kongresmana například za to, že nezaujímal agresivnější postoj vůči demokratům, kteří pod vedením Pelosiové rozhodovali o tématech, jako jsou financování vlády, obrana země a boj s migrací na jižní americké hranici. Obávají se tak zřejmě, že se dostatečně neoddával stranickému soupeření.

„Pro Kevina McCarthyho zítra hlasovat nebudu. Je součástí problému. Není součástí řešení,“ sdělil v pondělí stanici Fox News zákonodárce Bob Good, který je jedním z pětice zatvrzelých republikánů. „Nic nenaznačuje tomu, že by se chystal změnit svůj přístup.“

Důstojnost za křeslo lídra?

S docházejícím časem se McCarthy snažil kritiky dostat na svou stranu výměnou za ústupky. O víkendu proto víceméně souhlasil třeba s novým pravidlem, které umožňuje kdykoliv hlasovat o odvolání předsedy sněmovny. Zákonodárci tuto změnu uvedli jako jeden ze svých hlavních požadavků.

Pro potenciálního předsedu komory jde tak trochu o rozsudek smrti, McCarthy se však pokusil o něco zvýšit své šance na přežití v případné nově získané funkci. Změnu je totiž ochotný přijmout, pokud hranicí pro vyvolání hlasování bude shoda pěti zákonodárců, a nikoliv iniciativa jednoho člena, jak jeho odpůrci původně žádali.

Jestli se ohýbání hřbetu politikovi vyplatilo, se ukáže až s hlasováním. Paradoxem celé situace je ovšem i fakt, že v čele „jeho“ opozice stojí nová generace republikánů, kteří se hlásí k exprezidentovi Donaldu Trumpovi, v jehož přízni se dlouhodobě a úspěšně snaží udržet i sám McCarthy. Bývalý prezident o něm již dříve mluvil jako o „jeho Kevinovi“ a podpořil i jeho kandidaturu na předsedu sněmovny.

Zákonodárci budou hlasovat tak dlouho, dokud některý z nominovaných nezíská v komoře většinu. Situace, kdy předseda nevzešel ihned z prvního hlasování, přitom od občanské války nastala pouze jednou, a to přesně před 100 lety. McCarthy by se tak nyní mohl stát dalším kandidátem, který nebyl schopen si napoprvé zajistit podporu vlastních kolegů.

Horcí kandidáti

Jasnou další volbou na post sněmovního předsedy by byl Steve Scalise z Louisiany, druhý nejvýše postavený republikán v dolní komoře Kongresu. Ten dal ovšem jasně najevo, že McCarthyho podporuje, a podle zdrojů webu CNN přímo z Republikánské strany již odmítl výzvy, aby svého kolegu z Kalifornie vyzval na souboj.

Méně jasné je ovšem to, co Scalise udělá, pokud se úterní souboj protáhne a dojde k více hlasováním. Pokud patová situace přetrvá, mohl by republikán nakonec názor změnit. McCarthy sice slíbil, že bude bojovat až do konce, pokud ale ze závodu odstoupí, všeobecně se očekává, že se o funkci bude ucházet právě Scalise.

Zda by právě tento politik dokázal získat potřebných 218 hlasů, ale zdaleka není jasné.

Mezi další potenciální náhradníky pak americká média zařadila také McCarthyho spojence ze Severní Karolíny Patricka McHenryho nebo republikána z Ohia Jima Jordana, který bojovně hájil Trumpa během jeho dvou impeachmentů. Žádný z těchto zákonodárců však o funkci předsedy oficiálně neprojevil zájem.

V seznamu možných kandidátů se pak objevilo i jméno newyorské političky Elise Stefanikové, která se v průběhu let transformovala z umírněné pragmatičky do jedné z nejhlasitějších a nejagresivnějších obhájkyň Trumpa.

Nová éra

Rozložení 118. Kongresu určily listopadové volby, které nakonec nepřinesly slibovanou „červenou vlnu“, jež by zaručila republikánům velké vítězství. Senát zůstal v rukou demokratů, a to s převahou 51 ku 49. Sněmovnu se Republikánské straně ale ovládnout podařilo.

Již s prvními projekcemi, které republikánům připisovaly výhru dolní komory, se politici nechali slyšet, že americkou vládu budou připraveni hnát k odpovědnosti od prvního dne u moci. Zbytek funkčního období tak pro amerického prezidenta Joea Bidena bude nejspíše velmi bolestivý.

Mezi největší témata, kterým se Republikánská strana prý plánuje věnovat, patří migrace na jižní hranici země nebo sporné stažení amerických vojáků z Afghánistánu. Dále se chce zaměřit na fungování amerického ministerstva spravedlnosti, které se nyní zabývá například Trumpovou kauzou Mar-a-Lago, a v hledáčku má také podnikání prezidentova syna Huntera Bidena.

Protože s převzetím dolní komory Kongresu budou republikáni mít na starosti různé vyšetřovací výbory, získají možnost boje proti komisi, která vyšetřuje události z 6. ledna 2021, kdy na Kapitol po prezidentských volbách zaútočili Trumpovi příznivci. Komise již nicméně stihla vydat finální zprávu a doporučila ministerstvu spravedlnosti exprezidenta obžalovat ze čtyř trestných činů.

Rozdělený Kongres však ohrožuje v podstatě veškerou Bidenovu agendu, která počítá s prosazením nových zákonů a reforem. Pro demokraty to ale přesto není úplný konec, jelikož trhliny uvnitř republikánské frakce by jim mohly dát příležitost najít si uvnitř druhého tábora spojence pro prosazení věcí, které by zahrnovaly priority obou táborů.