Biden musí využít chromou kachnu. Jinak ho čekají dva těžké roky

Pro demokraty to ale není úplný konec. Někteří odborníci totiž tvrdí, že právě trhliny uvnitř republikánské frakce by mohly dát demokratům příležitost najít si uvnitř druhé strany spojence pro prosazení zákonů, které by zahrnovaly priority obou táborů.

Americký Nejvyšší soud uvolnil cestu sněmovnímu výboru k získání daňové evidence bývalého prezidenta Trumpa. Proč miliardář bojoval za to, aby orgán záznamy nezískal? A co ho teď čeká?

Situace v Senátu by pro Demokratickou stranu navíc mohla dopadnout ještě o něco lépe poté, co se uskuteční druhé kolo voleb ve státě Georgia. Pro demokraty by v případě výhry bylo jednodušší v Senátu operovat, nemuseli by se dělit o vedení komory a Harrisová by nemusela být tolik ve Washingtonu kvůli důležitým hlasováním jako v posledních dvou letech.