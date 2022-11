Tvář demokratů hlásí ústup. Pelosiová chce v 82 letech dát prostor mladším

Je první ženou, která kdy tento vlivný post zastávala. A jedinou osobou za posledních mnoho desetiletí, která byla do této funkce zvolena dvakrát.

Teď předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová oznámila, že už nebude usilovat o znovuzvolení do čela demokratické frakce.

Své rozhodnutí zveřejnila den poté, co si republikáni zajistili ve sněmovně většinu. Ve volbách, které se konaly 8. listopadu, získala Republikánská strana zatím 218 křesel, Demokratická strana získala 210. (Na výsledky se stále čeká v osmi obvodech. Podle americké stanice CBS se nicméně předpokládá, že by mohli republikáni získat celkem 218 až 223 křesel. Více zde .)

„Nyní se musíme odvážně vydat do budoucnosti. Nastala hodina pro novou generaci,“ citovala dvaaosmdesátiletou liberálku z Kalifornie agentura Reuters .

Pelosiová dál zůstane v Kongresu, kde zastupuje posledních 35 let San Francisco.

Svou „pochodeň“ by podle Reuters měla Pelosiová předat Hakeemu Jeffriesovi. Ten by se zas mohl stát prvním černošským zákonodárcem, který by vedl jednu z hlavních stran v Kongresu.