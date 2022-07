Americká sněmovna schválila návrh zákona, jenž má chránit sňatky gayů

Podle CNN tento krok pramení z obav demokratů, že by si sňatky gayů v zemi mohl vzít v budoucnu na mušku nejvyšší soud, jenž nedávno svým rozsudkem umožnil zákonodárcům napříč Spojenými státy zakazovat potraty. Zda návrh zákona projde rovněž Senátem, není podle CNN v tuto chvíli jasné.

Norma zavádí federální ochranu manželství lidí stejného pohlaví a zakazuje komukoliv popírat platnost sňatků na základě rasy nebo pohlaví páru, přiblížila agentura Reuters. Návrh zákona by také zavedl další právní záruky pro sezdané páry, které mají zabránit diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu nebo národnosti, píše CNN.

Návrh zákona prošel demokraty ovládanou Sněmovnou reprezentantů v poměru 267 hlasů proti 157 hlasům, podpořilo ho 47 republikánů. Nyní zamíří do Senátu, kde jsou však síly mezi demokraty a republikány rozloženy rovnoměrně.

Aby norma prošla také v horní komoře amerického Kongresu, muselo by se pro ni podle CNN vyslovit 60 senátorů, tedy kromě všech demokratů také deset republikánů.

Snaha ochránit sňatky osob stejného pohlaví je podle médií reakcí na verdikt nejvyššího soudu, který v červnu po téměř 50 letech zvrátil precedens z kauzy Roeová vs. Wade, jenž stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Pětice konzervativních členů devítičlenného soudu regulaci potratů vrátila do rukou amerických států a mnohé z nich, kde je republikánské vedení, od té doby zavádějí přísná omezení.