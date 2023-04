Americké město vydraží pušku, kterou vraždil šílený střelec

Starosta již v únoru avizoval, že policie v Louisville odstraní spouště ze zbraní, které mohly být použity k vraždě, a opatří je štítky, než je pošle policii do Kentucky. Lobboval rovněž za to, aby si louisvillská policie mohla sama určovat restrikce v otázce držení zbraní v obci a rovněž osud zabavených zbraní, avšak bez úspěchu.

„Nikdo z nás nechce, aby se to opakovalo, ale bude se to dít dál. Právě proto musíme udělat mnohem víc. Změňme státní zákony. Jen si to představte, ta vražedná zbraň se jednou vrátí do ulic, a stane se tak kvůli současným zákonům,“ dodal.