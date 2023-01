Americké tanky pro Kyjev? USA plánují následovat Německo

Americký ministr obrany Lloyd J. Austin totiž podle zdrojů deníku The New York Times dospěl k názoru, že takový závazek je nezbytný a bude sloužit jako pobídnutí Německa k vyslání tanků Leopard 2.

Než tanky do země dorazí, vojáci by už mohli být vycvičeni pro práci s nimi. „Vycvičit posádky, mechaniky, dodat vozidla a shromáždit vše, co bude potřeba… netrvalo by to ani třicet dní,“ myslí si generál Robert Abrams, po jehož otci bylo vozidlo pojmenováno.