Ukrajině dochází munice už i v nejtvrdší bitvě. Zrychlete, popohání Evropu

Co naopak vázne, je druhá část plánu, kterou je společné financování nákupů munice ve výši jedné miliardy eur. Ministři doufají, že první smlouvy se zbrojařskými firmami by EU mohla podepsat už koncem května. Měly by to být firmy z EU a také z Norska, které má se sedmadvacítkou úzké obchodní vazby.