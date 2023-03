Bez ní by Charles Manson vraždil dál. Zemřela „hvězdná“ svědkyně obžaloby

„Jestliže někdy existovala hvězdná svědkyně obžaloby, pak to byla Linda Kasabianová. Bez její výpovědi… by pro mě bylo nesmírně obtížné Mansona a jeho spoluobžalované odsoudit.“

Těmito slovy v roce 2009 zhodnotil hlavní žalobce Vincent Bugliosi roli Lindy Kasabianové v procesu s kultem jednoho z nejznámějších vrahů 20. století Charlese Mansona. Jeho vražedné běsnění v roce 1969 vyděsilo celé Spojené státy a nepřežilo ho devět lidí.

Kasabianová se přímo na vraždách nepodílela. Od konce šedesátých let se držela v ústraní a žila pod jménem Linda Chiochiosová, uvádí britský deník The Guardian.

Teď ve věku 73 let zemřela. Zprávu o její smrti zveřejnily noviny Tacoma News Tribune ze státu Washington, příčina není jasná.

Na cestě za svobodou

Linda Kasabianová poznala Charlese Mansona v červenci 1969. Tehdy zrovna oslavila dvacáté narozeniny, opustila svého manžela a se svou ani ne dvouletou dcerou našla přístřešek na Spahnově ranči v Los Angeles. Ten se využíval především k natáčení westernových filmů a právě zde Manson a členové jeho sekty žili.

„Když jsem odešla, hledala jsem lásku a svobodu,“ popisuje jeden z důvodů, proč se rozhodla přidat právě k „rodině“ Charlese Mansona. Tento „guru“ se obklopoval svými obdivovateli, manipuloval s nimi a pak je i navedl k tomu, aby zabíjeli.

„Hledala jsem Boha,“ řekla Kasabianová v roce 2009 v jednom z mála rozhovorů, který poskytla.

Život na ranči popsala jako plný nevázaného sexu a drogových orgií. Manson, tehdy kriminálník a frustrovaný hudebník, se podle ní snažil stoupence sekty psychicky kontrolovat, vnuknout jim nenávistné myšlenky vůči Afroameričanům a rozpoutat rasovou válku.

Jen pár týdnů poté, co Mansona poznala, se tak Kasabianová, Susan Atkinsová, Patricia Krenwinkelová a Charles Watson ocitli na vražedné misi, popisuje americký deník The New York Times.

V noci 8. srpna právě Kasabianová čekala v autě, zatímco ostatní brutálním způsobem zavraždili pět lidí v luxusní losangeleské čtvrti, včetně tehdejší manželky režiséra Romana Polanského Sharon Tateové.

Další večer se Manson a jeho „ovečky“ vydali do domu Lena a Rosemary LaBiancových. Manson je na místě spoutal a následně s Kasabianovou odešel. Zbytek skupiny je následně ubodal k smrti.

Klíčová svědkyně

Když se podařilo Mansona a další pachatele z jeho sekty dopadnout, zásadní svědectví před velkou porotou měla poskytnout Atkinsonová. Změnila ale názor a proti Mansonovi a dalším odmítla vypovídat.

Hlavní žalobce Bugliosi ve své knize „Helter Skelter: The True Story of the Manson Murder“ z roku 1974 nicméně uvedl, že mu tento zvrat nevadil. Věděl totiž, že je ochotná vypovídat právě Kasabianová. „Pokud jsem si mohl vybrat mezi Susan a Lindou jako hlavní svědkyní obžaloby, preferoval jsem Lindu. Nikoho nezabila,“ napsal.

Kasabianová tak začala vypovídat a zajistila si podmínečnou imunitu. V procesu, který probíhal měsíce, vypovídala 17 dnů navzdory výhrůžkám ze strany obhajoby i samotného Mansona. Podle Bugliosiho byla navíc ve svých odpovědích konzistentní. „Byl jsem na ni hrdý… Všichni jsme Lindě nesmírně vděční, (…) protože kdyby se Manson dostal ven, bezpochyby by zabíjel dál. Zabil by tolik lidí, kolik by jen mohl,“ uvedl dále v knize.

Členka Mansonovy sekty tak kromě detailního popisu dění z osudné noci také vylíčila, jak Manson své obdivovatele ovlivňoval. „Měl prostě něco, co vás udrželo… Vypadalo to, že ho holky zbožňují… Prostě by pro něj udělaly cokoliv,“ popsala.

Žalobce Bugliosi nicméně zdůraznil, že Kasabianová se od jiných členů sekty lišila. Zatímco ostatní byli „bezohlední zabijáci“, Kasabianová sklony k násilí neměla. Na noční vraždy jela především proto, že jako jedna z mála měla řidičský průkaz.

Kritici Kasabianové nicméně upozorňovali na skutečnost, že se snažila vyhnout trestu, vytýkali jí, že neutekla a svou dceru určitý čas nechala na ranči v péči jiných osob.

Tehdejší členka revoltující mládeže se nicméně hájila, že měla z Mansona strach a navíc neměla obecně důvěru v policii.

Běžná občanka

Po vraždách se Kasabianová a její děti přestěhovaly do státu New Hampshire, odkud pocházela. V rozhovoru s Larrym Kingem v roce 2009 uvedla, že se snaží žít normálně, ale připustila, že to není jednoduché.

„Byla jsem na misi léčení a rehabilitace… Brala jsem spoustu drog, alkohol, prošla jsem sebedestrukcí. Pravděpodobně jsem před 40 lety potřebovala psychologickou pomoc,“ přiznala tehdy.