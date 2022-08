Bezplatné vložky i tampony. Skotsko dává sbohem menstruační chudobě

V roce 2020 skotský parlament jednomyslně schválil zákon, jehož cílem je bojovat proti takzvané menstruační chudobě, kdy si lidé nemohou každý měsíc dovolit nákup hygienických pomůcek. Od začátku nového týdne proto všem, kdo to budou potřebovat, budou menstruační potřeby poskytovat tamní úřady, školy a univerzity.

„V době, kdy lidé kvůli krizi životních nákladů dělají obtížná rozhodnutí, je to důležitější než kdy jindy. Nechceme, aby se kdokoliv dostal do situace, kdy nebude mít přístup k menstruačním potřebám.“

Ve zbytku Spojeného království v současné době neexistuje zákon, který by v takovém rozsahu chránil právo na bezplatné menstruační produkty. V Anglii však funguje alespoň program, který potřeby zajišťuje studujícím „dívkám, ženám a studentům“, kteří mají menstruaci a kterým je v rozmezí od 16 do 19 let.