Biden odvrací platební neschopnost USA. Zklamal spojence v Pacifiku

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy pak doplnil, že obě strany by mohly dohody dosáhnout do konce tohoto týdne.

Dosažení stropu by znamenalo, že si americká vláda už nebude moci půjčovat žádné další peníze. Nebyla by proto schopna vyplácet platy federálním zaměstnancům a vojákům, ale ani sociální dávky, na které v USA spoléhají miliony lidí.

Bez navýšení stávajícího dluhového stropu ve výši 31,4 bilionu dolarů (přes 678 bilionů korun, pozn. red.) navíc země už na začátku června přestane být schopna splácet své závazky. Pokud by to trvalo delší dobu, mohlo by to vyvolat globální finanční chaos.