Bidenova revoluce v primárkách. Klání zahájí stát, který ho minule zachránil

Podle nově schváleného plánu by se nejprve uskutečnily primárky v Jižní Karolíně, a to 3. února. Právě Jižní Karolína zachránila Bidenovu nominační kampaň v roce 2020, připomněla Reuters.

Po Jižní Karolíně by měly následovat New Hampshire a Nevada. Jako čtvrtá by o demokratické nominaci rozhodovala 13. února Georgie, následovaná Michiganem. Většina dalších států by hlasovala o takzvaném supervolebním úterý na počátku března.