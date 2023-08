„Bránu na Krym“ znovu zasáhly rakety

Most spojující Chersonskou oblast s poloostrovem Krym se stal opět terčem raketového útoku, jak tvrdí proruské orgány.

Ruskem dosazený lídr Záporožské oblasti Vladimir Rogov v neděli oznámil, že Čonharský most, kterému se přezdívá „brána na Krym“, zasáhl raketový útok. Doprava na něm byla přerušena.

Server The Kyiv Independent píše , že se mu dosud nepodařilo ověřit pravdivost Rogovových výroků. Server Ukrajinska Pravda dodává , že Moskva dosud další informace o údajném útoku neposkytla.

Není to poprvé, co Ruskem dosazení představitelé hlásí útok na most spojující Chersonskou oblast s Krymem. O podobném incidentu informovali například koncem června. Tvrdili tehdy, že útok mají na svědomí ukrajinské síly (více zde).