Video: Zničený klíčový most na Krym. Proudí přes něj zásoby pro okupanty

Šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo řekl, že most zřejmě zasáhly britské střely Storm Shadow, které poškodily vozovku. Tvrzení ale kvůli probíhajícím bojům nelze nezávisle ověřit. Saldo dodal, že nejsou hlášeny žádné oběti a doprava byla odkloněna, cituje britský server BBC.

„V noci byl zasažen Čonharský most. Nedošlo k žádným ztrátám na životech. V současné době pyrotechnici provádějí průzkum, aby posoudili typ munice,“ řekl podle státem kontrolované agentury TASS.

Čonharský most, známý jako „brána na Krym“, je jedním z několika mostů spojujících Krym s pevninou. Všechny mosty jsou zároveň důležité pro zásobování ruské armády na okupovaném území.

20 tisíc mrtvých a dalších 80 tisíc zraněných nebo zajatých. To jsou podle nových amerických odhadů ruské ztráty ve válce na Ukrajině, ovšem jen za prvních pět měsíců tohoto roku.

Zasažený most leží na nejkratší trase mezi poloostrovem a místy na jihovýchodě Ukrajiny, kde probíhá současná ukrajinská protiofenziva. Silnice, jíž je most součástí, vede z Krymu přes Chersonskou oblast dál do Melitopolu v Záporožské oblasti.