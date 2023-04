Ruský pluk má na Ukrajině těžké ztráty. Vojáci pochází z jednoho města

O 331. gardový výsadkový pluk, často nazývaný Kostromský výsadkový pluk, se zajímá britský zpravodajský pořad BBC Newsnight už od samého začátku ruské invaze loni na konci února. Už tehdy britští novináři dohledali konkrétní ruské vojáky, kteří při invazi na Ukrajinu přišli o život.

Pluk nese jméno města Kostroma, které leží asi 300 km severovýchodně od Moskvy a má přibližně čtvrt milionu obyvatel.

Už loni v dubnu měl podle BBC kostromský pluk nejméně 39 obětí. Koncem července bylo padlých už 62. Teď potvrzený počet mrtvých dosáhl 94, ale skutečné číslo je pravděpodobně ještě mnohem vyšší. Někteří vojáci navíc pocházejí z měst v okolí Kostromy, což značně ztěžuje dohledávání informací.

Pokud by se počítali i nezvěstní, těžce zranění i zajatí, přišel kostromský pluk na Ukrajině o několik set vojáků.

BBC ověřuje seznamy padlých i na základě videí na ruských sociálních sítích. Jedno z nich ukazuje hroby vojáků na hřbitově severovýchodně od Kostromy. Jména na nich se přitom shodují s identitou vojáků, které už BBC vypátrala.

Při sestavování seznamů procházeli britští novináři účty na ruských sociálních sítích a sledovali i zpravodajství místních médií. Informace potom BBC porovnávala se satelitními snímky a snímky Google Street View.

Více padlých než v Afghánistánu

Vysoké ztráty na životech vyvolaly v Kostromě lavinu reakcí. Jeden z tamních serverů loni na jaře napsal, že celá devítiletá sovětsko-afghánská válka stála město „pouze“ 56 vojáků.

Celkovou velikost 331. pluku BBC odhaduje na 1500 až 1700 vojáků. Po těžkých ztrátách při pokusu o dobytí Kyjeva pluk velení stáhlo do Belgorodu.

Na začátku loňského léta pak pluk bojoval o ukrajinský Izjum a později o Cherson. Teď by měl být v Donbase. To, kdy, kde a jak často je jednotka nasazená do čela útoku a kdy zase stažena, novináři zjišťovali pomocí oznámení o úmrtí na sítích lid z Kostromy.

Například o tom, že se přinejmenším část pluku angažovala v bojích v Kreminně v Luhanské oblasti, svědčí vyšší počet mrtvých z letošního února.

Místním „běhá mráz po zádech“

Ztráty a návrat těžce zraněných mužů mají v domácím prostředí velkou odezvu. Po několika týdnech války jeden z uživatelů ruské sítě VKontaktě napsal: „Téměř každý den se zveřejňují fotografie našich kostromských chlapců. Běhá mi z toho mráz po zádech. Co se to děje? Kdy to skončí?“

V místních médiích se objevují vzpomínky na padlé kostromské vojáky. V prosinci jedna z televizních stanic přinesla reportáž o odhalení pamětní desky Eduardu Reunovovi, výsadkáři 331. jednotky, který na Ukrajině zahynul.

Na sociálních sítích však BBC vypátrala i vzkazy lidí, kteří se chtějí za mrtvé vojáky pomstít. Na snímcích ruští vojáci drží nábojnice s načmáranými vzkazy od Reunovových bývalých spolužáků a údajně i od jeho rodiny.

„Doufám, že se o našich klucích budou psát příběhy,“ cituje pak BBC vzlykající matku jednoho z mrtvých výsadkářů. Žena zároveň vzpomíná i na boje Rusů ve druhé světové válce, tedy „Velké vlastenecké válce“.

Lidé, kteří zpochybňují smysl obětí ruské války proti Ukrajině, jsou podle BBC upozaďováni. „Ukrajina není moje vlast, naši chlapci umírají zbytečně,“ napsal nedávno jeden člověk na kostromské stránce VKontakte. Jiný pohotově kontroval: „To je hloupý názor. Nemá smysl sem takové věci psát.“

Další důkaz - zničená bojová vozidla

Úpadek 331. jednotky je také možné demonstrovat na údajích o ztrátách vojenské techniky, hlavně bojových vozidlech pěchoty, známých pod ruskými iniciálami BMD.

Zpočátku, když byla 331. jednotka součástí úkolového uskupení vzdušně-výsadkových sil, které se tlačilo na Kyjev, měla BBC potíže s identifikací jejích vozidel. Symbol obráceného trojúhelníku s „3“ uprostřed používal kromě 331. pluku i další pluk.

Jak boje pokračovaly, přidali vojáci 331. pluku k písmenu „V“ na boky svých vozidel vykřičník. Možná to udělali právě proto, aby jejich velitelé mohli odlišit jejich výzbroj od výzbroje ostatních pluků. Právě díky tomu se britským novinářům podařilo identifikovat jednotlivá vozidla kostromského pluku.

Britská televize vozidla zaznamenala na železničních vagonech v březnu 2022 po jejich stažení z Ukrajiny. Poté se znovu objevila na Donbase během loňských letních bojů.

Analytici z otevřených zdrojů rovněž vypátrali, že se Ukrajincům podařilo zničit nejméně 25 bojových vozidel s označením kostromského pluku.

Je 331. pluk v současnosti bojeschopný?

Podle BBC teď 331. pluk přežívá v podobě malých oddílů. Má tomu nasvědčovat i reportáž odvysílaná ruskou televizí NTV letos v únoru. Ukázala „obrněnou skupinu“ při akci v Luhansku.

Kostromský pluk už v roce 2014 čelil obvinění z masakru stovek ukrajinských vojáků. Mnozí Ukrajinci tak zprávy o nejnovějších ruských ztrátách mohou vnímat jako to, že výsadkáři dostali po zásluze to, co jim patří.