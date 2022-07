Britští vědci tvrdí, že nejspíš našli příčinu záhadné dětské hepatitidy

Ty se v populaci sice vyskytují běžně a za normálních okolností se s nimi děti potkávají už v útlém věku, aniž by to působilo problémy. Kvůli lockdownům se s nimi ale setkaly později, což u některých způsobilo silný zánět jater.

Podle BBC se těžké hepatitidy vyskytly dosud asi u tisícovky dětí v 35 zemích světa, přičemž „mnoho“ pacientů bylo mladších pěti let. Záněty jater byly v některých případech tak vážné, že děti musely podstoupit transplantaci jater.

Dříve zvažovanou variantu, že hepatitidy souvisí s covidem-19, vědci vyloučili, stejně jako vliv očkování proti této nemoci. Další možností, o které se odborníci původně domnívali, že by mohla hrát roli, byla potenciální mutace adenovirů a změna jejich chování. Ani o tom se ale nenašly žádné důkazy.

„Během lockdownu se děti nestýkaly a nepředávaly si mezi sebou viry. Nevytvářely si imunitu proti běžným infekcím, se kterými by se za normálních okolností setkaly,“ řekla členka vědeckého týmu Judith Breuerová, viroložka z Londýnské univerzity a dětské nemocnice Great Ormond Street Hospital. „Když se opatření zrušila, děti se začaly stýkat a viry začaly volně cirkulovat - děti tak byly s nedostatkem imunity náhle vystaveny celé baterii infekcí,“ dodala.

Na otázky spojené se zvýšeným výskytem zánětů jater u dětí odpovídal Seznam Zprávám před několika měsíci gastroenterolog a hepatolog Nabil El-Lababidi, vedoucí lékař 1. oddělení Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu ve VFN v Praze. „Máme tady generaci dětí, které se narodily těsně před pandemií nebo při ní, byly pořád doma a přišly do styku jen s rodiči. Teď se ale dostávají do kolektivu, kam každé dítě přináší své viry a bakterie a protože jejich systém předtím nebyl stimulovaný, může to vést i k extrémním reakcím,“ pojmenoval už tehdy jednu z možných příčin lékař.