Bývalý íránský prezident čelí obvinění z intervencí na akciových trzích

Bývalý íránský prezident Hasan Rúhání čelí novým obviněním u zvláštního soudu pro duchovenstvo kvůli jeho „intervencím na devizovém a akciovém trhu“, uvedl v úterý mluvčí íránské justice Massoud Setayeshi. Setayeshi na tiskové konferenci v hlavním městě Teheránu řekl, že jelikož je Rúhání duchovní, žaloby proti němu byly podány u zvláštního soudu v souladu s příslušnou jurisdikcí. Podrobnosti o kauzách bývalého prezidenta však neuvedl, píše turecká tisková agentura Anadolu Ajansı. Rúhání zastával funkci íránského prezidenta po dvě období v letech 2013 až 2021. Je považován za reformního prezidenta, před volbami slíbil, že vypracuje „listinu občanských práv“, obnoví ekonomiku a zlepší vztahy se Západem, a to mu přineslo ve volbách úspěch. Za dobu dvou funkčních období se Rúhanímu opravdu povedlo zlepšit diplomatické vztahy Íránu s mnoha zeměmi. Přesto však Spojené státy nakonec v roce 2018 ustoupily od jaderné dohody, která měla zamezit Íránu vybudovat jaderný arzenál výměnou za zrušení sankcí proti němu.

To mělo za následek drastický propad hodnoty íránské měny vůči dolaru a prudké zvýšení inflace v zemi. Írán zároveň přestal plnit jednotlivá ujednání dohody. Rúháního v srpnu 2021 vystřídal bývalý šéf justice Ebrahim Raisi.

Během svého druhého funkčního období (2017–2021) byla Rúháního vláda tvrdě kritizována za své intervence na devizovém trhu, když klesla hodnota íránského rijálu vůči americkému dolaru. V tomto období zaznamenala íránská měna více než desetinásobnou devalvaci, což podpořilo rekordní inflaci. V květnu loňského roku jeden ze zákonodárců citovaný polostátní agenturou Mehr News Agency řekl, že devizové intervence za vlády Rúháního „vedly ke zvýšení inflace a likvidity“. Prezident byl údajně varován, že k tomu dojde, pokud příslušné kroky podnikne. Zákonodárce také poukázal na neblahé intervence na akciovém trhu a označil to za „další ekonomickou chybu“ předchozí vlády, která měla za následek značné ztráty pro investory. Bývalý reformní prezident čelí rovněž obviněním v rámci projektů v ropném a plynárenském průmyslu. V roce 2019 byl také Rúháního bratr a zároveň asistent Hossein Fereydoun odsouzen na sedm let kvůli obvinění z korupce. Trest mu byl později snížen na pět let.