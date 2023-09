„Urážka milionů lidí.“ Čečenské vedení rozčílila učebnice ruských dějin

Publikace také uvádí, že se tehdejší Sovětský svaz rozhodl uplatnit „kolektivní trest – nucené přesídlení (deportace) do východních regionů země“. „V důsledku toho čelili represím nejen zločinci a kolaboranti, ale i mnoho nevinných lidí,“ zní další úryvek textu citovaný RFE/RL.

„Vydání učebnice se starými pomluvami ze stalinských časů je další urážkou milionů ruských občanů, kteří při deportacích a na frontě utrpěli třiceti- až padesátiprocentní ztráty,“ napsal ve svém prohlášení kongres. Čečenští historici odhadují , že při deportacích do Kazachstánu a Kyrgyzstánu zemřely stovky tisíc lidí.

Medinskij prý přiznal, že dotyčná kapitola byla beze změn převzata z předchozích vydání, a ujistil, že je připraven dát vše do pořádku. Zatím ale není jasné, kdy by se to mělo stát. Bude na tom pracovat speciální komise.