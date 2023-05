Černý den pro ruské letectvo, vlastní vinou zřejmě přišlo o čtyři letouny

Ruská agentura TASS v sobotu informovala o zřícení vrtulníku a ruského bojového letounu Su-34. Ruský list Kommersant následně uvedl, že sestřeleny byly dokonce dvě ruské stíhačky a dvě ruské vojenské helikoptéry, Moskva to však zatím nepotvrdila.

Každodenní život Ukrajinců ovlivňuje už přes rok ruská invaze. Platí to hlavně pro frontová města. Přesto se v nich lidé snaží o návrat k obyčejnému životu.

Mluvčí ukrajinského letectva v neděli popřel, že by se na sestřelení letadel podílela Ukrajina. „Úderná skupina ruského letectva zaútočila na Ukrajinu ze severu, z Brjanské oblasti. Dělají to téměř každý den. V tomto případě se však dostali do nějakých problémů. Chtěli bombardovat naše civilisty, naše mírumilovné lidi,“ uvedl.