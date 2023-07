Cesta Ukrajiny do NATO se zkrátí, vyšli nám vstříc, tvrdí Kuleba

„Po intenzivních rozhovorech dosáhli spojenci v NATO konsenzu o odstranění MAP z cesty Ukrajiny ke členství,“ napsal v pondělí na twitteru Dmytro Kuleba, ukrajinský ministr zahraničí. „Vítám toto dlouho očekávané rozhodnutí, které zkracuje naši cestu do NATO. Je to také nejlepší okamžik k vyjasnění situace Ukrajiny ohledně pozvání ke členství.“

Generální tajemník NATO to zatím potvrdit nechtěl. „Konzultace a schůzky pokračují. Jsem si jistý, že všichni spojenci se shodnou na jasném vzkazu. Co se týče Ukrajiny, konečné rozhodnutí nepadlo, ale jsem přesvědčen, že dosáhneme jednotky vyšleme silný vzkaz,“ prohlásil Jens Stoltenberg ve Vilniusu, kde v úterý začne summit Aliance.

Kyjev chce dostat jasnou pozvánku ke vstupu do Aliance poté, co skončí ruská válka na Ukrajině, a doufá, že do té doby dostane alespoň bezpečnostní záruky. Záminkou, kvůli které Rusko 24. února 2022 vyslalo na území svého západního souseda vojáky, přitom byly mimo jiné právě deklarované obavy Moskvy z rozšiřování Aliance až k ruským hranicím.

Kyjev i představitelé NATO dlouhodobě tvrdí, že do ukončení ruské války na Ukrajině není přijetí země do Aliance na pořadu dne. Americký prezident Joe Biden v nedělním rozhovoru pro CNN připomněl, že by to vzhledem k článku 5 Severoatlantické smlouvy fakticky znamenalo přímé zapojení NATO do války s Ruskem (psali jsme zde).