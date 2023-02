Čeští záchranáři se připravují k návratu, v Turecku vyprostili 76 mrtvých

Čeští záchranáři v tureckém městě Adiyaman vyprostili ze sutin po zemětřesení zatím 76 mrtvých. V oblasti bylo zaznamenáno určité napětí, český tým ale problémy nepocítil. Ve středu zůstávalo na místě podle systému operací týmů USAR (Urban Search and Rescue) šest mezinárodních skupin, čeští záchranáři se začnou připravovat k návratu do ČR dnes kolem poledne. Novináře o tom informoval mluvčí českých hasičů Jakub Kozák.

Záchranáři se do ČR vrátí v pátek odpoledne, měli by přiletět v 15:40 na pražské letiště. Letoun pak bude pokračovat do Ostravy, kde se přistání plánuje na 19:35.