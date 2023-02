Video natočené českými záchranáři: Rodinám navrátili už padesát těl

Jak je vidět v úvodním videu, český tým se ihned po příjezdu do Adiyamanu zapojil do činnosti. Minulé úterý večer začal prohledávat dvě budovy o ploše zhruba 40 krát 40 metrů. Jedna budova měla patra zřícená na sobě, druhá byla sesunutá.

V současnosti pokračují s ostatními týmy v práci na dvou místech ve městě. Jde o rozsáhlá suťoviště, na jednom místě předpokládají 12 až 16 zavalených, na druhém to nejsou schopni určit ani ve spolupráci s místními lidmi.

Česko původně vyslalo do Turecka tým 68 záchranářů, jehož členy jsou vedle hasičů i lékaři, stavební inženýři či kynologové. Takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým dorazil do země minulé úterý.