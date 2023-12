Chlapec se objevil po šesti letech od zmizení. Utekl z duchovní komunity

Zatím není zcela jasné, kde chlapec posledních šest let strávil a co dělal. Podle britských médií se dosud předpokládalo, že chlapce unesla jeho matka. Jeho babička a zákonná zástupkyně Susan Caruanová po chlapcově zmizení prohlašovala, že ho její dcera odvezla k duchovní komunitě do Maroka, kde se snažila žít „alternativní životní styl“. „Nechtěli, aby chodil do školy, nevěří v běžné školy,“ říkala tehdy Caruanová.