„Si Ťin-pchingu, odejdi.“ Protesty v Číně se obrací proti vládnoucí straně

Číňané ve stále vyšších počtech vycházejí do ulic k protestům proti politice nulové tolerance vůči covidu-19. V jejím rámci Peking neváhá uvalit karanténu mnohdy i na miliony lidí i kvůli několika případům nákazy.

Protesty se původně rozhořely ve městě Urumči v západočínské autonomní oblasti Sin-ťiang. Tisíce lidí tam vyšly do ulic poté, co v noci na čtvrtek při požáru výškové budovy zemřelo asi deset lidí. Podle protestujících obyvatelé domu nemohli budovu opustit včas právě proto, že byla částečně uzavřena kvůli pandemickým restrikcím. Úřady to popírají.